Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона

В Алтайском крае 23 июля ожидаются сильные дожди, грозы и крупный град. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с, в отдельных районах скорость воздуха превысит 25 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра, основной удар стихии пройдет за сутки — с 24 июля ветер утихнет. Тем не менее в ближайшие дни регион останется в зоне влияния циклона: возможны кратковременные осадки и грозы.
МЧС предупреждает о рисках, связанных с порывами ветра и сильными дождями. В такие периоды возрастает вероятность падения деревьев, обрушения рекламных щитов и других незакрепленных конструкций, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и пешеходов.
|Показатель
|Значение / Прогноз
|Скорость ветра (стандарт)
|17-22 м/с
|Максимальные порывы
|от 25 м/с и выше
|Осадки
|Дождь, крупный град, грозы
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