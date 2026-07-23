Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона

В Алтайском крае 23 июля ожидаются сильные дожди, грозы и крупный град. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с, в отдельных районах скорость воздуха превысит 25 м/с.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Гроза в лесу

По прогнозу Гидрометцентра, основной удар стихии пройдет за сутки — с 24 июля ветер утихнет. Тем не менее в ближайшие дни регион останется в зоне влияния циклона: возможны кратковременные осадки и грозы.

МЧС предупреждает о рисках, связанных с порывами ветра и сильными дождями. В такие периоды возрастает вероятность падения деревьев, обрушения рекламных щитов и других незакрепленных конструкций, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и пешеходов.

"Переждите непогоду в капитальных строениях. Обходите рекламные щиты, вывески и не укрывайтесь под деревьями. Водителям следует проявить осторожность на дороге, а отдыхающим — соблюдать правила безопасности на воде", — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Показатель Значение / Прогноз Скорость ветра (стандарт) 17-22 м/с Максимальные порывы от 25 м/с и выше Осадки Дождь, крупный град, грозы