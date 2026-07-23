Промышленность Татарстана уходит в минус: масштаб потерь заставил правительство искать новые меры

Треть предприятий Татарстана работают в убыток. Согласно данным Минэкономики РТ, из примерно 140 тысяч организаций региона более трети не приносят прибыли. Средняя рентабельность бизнеса в республике зафиксирована на уровне 3,6%.

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К концу 2023 года общее число действующих компаний сократилось, а доля убыточных выросла — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 14%.

Сфера / Показатель Состояние Критический сектор Пищевая промышленность, легкая промышленность, строительство Стабильный сектор Здравоохранение, образование (рентабельность выше средней) Динамика убытков +14% за год

Предприниматели называют главными барьерами рост издержек, дороговизну кредитов и дефицит кадров. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство республики намерено увеличить финансирование программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также вложить больше средств в инфраструктуру в 2024 году.

"Рост числа убыточных компаний в промышленности и строительстве сигнализирует о структурном напряжении. Когда рентабельность падает до 3,6%, бизнес теряет запас прочности перед любым внешним шоком", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов