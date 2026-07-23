Бюджетные миллионы ушли в никуда: проверки частных клиник Дагестана привели к жестким санкциям

Частные клиники Дагестана за первое полугодие 2026 года выплатили более 10 миллионов рублей штрафов за нарушения при оказании медицинской помощи. Данные об итогах проверок представил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по РД Ахмед Гудов на совещании с премьер-министром республики Магомедом Рамазановым.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач анализирует данные пациента на компьютере

Специалисты фонда проанализировали 8 тысяч страховых случаев в частном секторе медицины. По результатам аудита нарушения обнаружили в 837 случаях, что составляет 11% от общего числа проверок. Для сравнения: средний уровень нарушений по республике с учетом государственных больниц достигает 23%. При этом ошибки, которые напрямую повлияли на качество лечения пациентов, зафиксировали в 7% случаев.

Показатель Значение / Сумма Количество проверенных страховых случаев 8 000 Доля нарушений в частных клиниках 11% (против 23% в среднем по РД) Сумма штрафов за нарушения 10,2 млн рублей Сумма нецелевых расходов 6 млн рублей

Финансовая дисциплина и контроль

Помимо качества лечения, ТФОМС проверил финансовую отчетность 34 частных медицинских учреждений. В 15 организациях инспекторы нашли следы нецелевого расходования средств фонда ОМС на сумму 6 млн рублей.

"ТФОМС продолжит системную работу по совершенствованию контроля и экспертной оценки для пресечения подобных нарушений", — подчеркнул Ахмед Гудов.

Жесткий контроль за средствами ОМС в частном секторе важен для обеспечения социальной справедливости: бюджетные деньги должны идти на реальное лечение людей, а не на покрытие внутренних издержек бизнеса или иные цели. Высокий процент штрафов сигнализирует о том, что фонд переходит от формальных проверок к фактическому надзору за качеством медицины в республике.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов