Студенты больше не соглашаются на крохи: рынок труда Красноярского края пересмотрел условия

В Красноярском крае работодатели строительной отрасли в два раза увеличили число вакансий для студентов за год. Средняя зарплата молодых специалистов в этом секторе составила 119 722 рубля в месяц. Данные предоставили аналитики "Авито Работы" по итогам первого полугодия 2025 и 2026 годов.
|Профессия
|Рост вакансий за год
|Средняя зарплата (руб.)
|Разнорабочие
|+97%
|120 127
|Сотрудники склада
|+68%
|83 094
Указанные суммы рассчитаны как среднее значение зарплатных вилок из объявлений. Реальные выплаты могут отличаться за счет премий и бонусов.
Для упрощения найма сервис внедрил фильтры по категориям соискателей: студентам, совмещающим учебу с трудом, и пенсионерам. Это позволяет отсечь неподходящие предложения и видеть только актуальные варианты.
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