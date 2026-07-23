Студенты больше не соглашаются на крохи: рынок труда Красноярского края пересмотрел условия

В Красноярском крае работодатели строительной отрасли в два раза увеличили число вакансий для студентов за год. Средняя зарплата молодых специалистов в этом секторе составила 119 722 рубля в месяц. Данные предоставили аналитики "Авито Работы" по итогам первого полугодия 2025 и 2026 годов.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Электрик на стройке

Профессия Рост вакансий за год Средняя зарплата (руб.) Разнорабочие +97% 120 127 Сотрудники склада +68% 83 094

Указанные суммы рассчитаны как среднее значение зарплатных вилок из объявлений. Реальные выплаты могут отличаться за счет премий и бонусов.

Новые инструменты поиска

Для упрощения найма сервис внедрил фильтры по категориям соискателей: студентам, совмещающим учебу с трудом, и пенсионерам. Это позволяет отсечь неподходящие предложения и видеть только актуальные варианты.

Сейчас "Авито Работа" пробует систему поиска по жизненным сценариям. Вместо привычных параметров графика или опыта пользователь выбирает готовый маршрут: "Работа 14+" для подростков, "Работа 45+", "Рядом с домом" или "Работа руками".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов