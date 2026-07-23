Тихое соглашение стало ловушкой: отсутствие на месте работы в Омске признали прогулом

Работник в Омской области может приостановить работу из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней, но только при условии, что сумма долга подтверждена документально. Если часть выплат была "серой", такой шаг может привести к увольнению за прогул.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с заработной платой

Согласно статьям 22 и 57 ТК РФ, полный размер оплаты труда фиксируют в трудовом договоре. Все выплаты должны проходить официально. При нарушении сроков расчета работник имеет право письменно уведомить работодателя о приостановке деятельности до полного погашения задолженности.

"Если размер "конвертной" части не подтвержден документально в трудовом договоре или расчетных листках, суд может не признать приостановку работы законной. В этом случае отсутствие сотрудника на месте расценят как нарушение трудовой дисциплины", — пояснили в Гострудинспекции по Омской области.

Риск заключается в том, что неофициальные договоренности о выплатах не имеют юридической силы. Чтобы доказать факт задержки "серой" части зарплаты и ее точный размер, работнику придется предоставить доказательства в суде, что на практике затруднительно.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто перестать выходить на работу при задержке выплат?

Нет. Сначала нужно письменно известить работодателя о своем намерении приостановить работу. Без уведомления отсутствие на рабочем месте будет считаться прогулом.

Защитит ли закон, если задерживают только "конверт"?

Юридически закон защищает только те суммы, которые прописаны в договоре или подтверждены расчетными листками. Доказывать право на выплаты неофициальной части работнику придется самостоятельно.

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