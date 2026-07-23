Пора сменить учебники на поле: в Алтайском крае запустили проект, который перекроит рынок кадров

В селе Михайловском запустили сельскохозяйственный проект "Алтай: сила земли". Это первая подобная инициатива в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе. Площадкой для работы выбрали предприятие "Агро-Спектр", где этим летом практикуются более 20 студентов Алтайского государственного аграрного университета.
Студенты работают по своим профилям: помогают ветеринарам, экономистам, агрономам и лаборантам. Обучение проходит непосредственно на производстве под контролем наставников.
Проект призван сократить разрыв между теорией в вузе и реальными условиями труда в поле и цехах. Помимо работы, для участников организовали спортивные и культурные мероприятия.
"Именно такая практика помогает стать настоящими специалистами, понять цену труда и почувствовать ответственность за будущее родного края", — отметил глава Михайловского района Евгений Юрьев.
По данным главы региона, в студенческих отрядах сейчас задействовано более 5 тысяч человек. Помимо аграриев, работают медики (в больницах Барнаула и Белокурихи) и специалисты туристической отрасли.
|Направление
|Детали реализации
|Сельское хозяйство
|База — "Агро-Спектр" (с. Михайловское), 20+ студентов-практиков
|Медицина и туризм
|Работа в больницах Барнаула и курортной зоне Белокурихи
|Общий охват
|Более 5000 участников студенческих отрядов в регионе и за его пределами
Для аграрных регионов Сибири критической проблемой остается дефицит молодых кадров, готовых остаться в селе. Практика на действующих предприятиях позволяет студентам оценить реальный уровень жизни и условий труда еще до получения диплома.
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