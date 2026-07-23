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Пора сменить учебники на поле: в Алтайском крае запустили проект, который перекроит рынок кадров

Россия » Сибирь » Горный Алтай

В селе Михайловском запустили сельскохозяйственный проект "Алтай: сила земли". Это первая подобная инициатива в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе. Площадкой для работы выбрали предприятие "Агро-Спектр", где этим летом практикуются более 20 студентов Алтайского государственного аграрного университета.

Тюнгур, алтайский край
Фото: commons.wikimedia.org by Луговец Виктория, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюнгур, алтайский край

Студенты работают по своим профилям: помогают ветеринарам, экономистам, агрономам и лаборантам. Обучение проходит непосредственно на производстве под контролем наставников.

"Студотрядовцы, учащиеся нашего аграрного университета, пробуют себя в роли помощников ветеринаров и экономистов, агрономов, лаборантов", — сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Кадры для аграрного сектора

Проект призван сократить разрыв между теорией в вузе и реальными условиями труда в поле и цехах. Помимо работы, для участников организовали спортивные и культурные мероприятия.

"Именно такая практика помогает стать настоящими специалистами, понять цену труда и почувствовать ответственность за будущее родного края", — отметил глава Михайловского района Евгений Юрьев.

По данным главы региона, в студенческих отрядах сейчас задействовано более 5 тысяч человек. Помимо аграриев, работают медики (в больницах Барнаула и Белокурихи) и специалисты туристической отрасли.

Направление Детали реализации
Сельское хозяйство База — "Агро-Спектр" (с. Михайловское), 20+ студентов-практиков
Медицина и туризм Работа в больницах Барнаула и курортной зоне Белокурихи
Общий охват Более 5000 участников студенческих отрядов в регионе и за его пределами

Почему это важно для региона

Для аграрных регионов Сибири критической проблемой остается дефицит молодых кадров, готовых остаться в селе. Практика на действующих предприятиях позволяет студентам оценить реальный уровень жизни и условий труда еще до получения диплома.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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