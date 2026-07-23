ОГЭ теперь работает иначе: выпускники девятых классов Камчатки получили доступ к профилю

Выпускники девятых классов Камчатского края смогут бесплатно получить профильное рыбопромышленное образование в КамГТУ. Регион стал единственным в России, с которым Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) заключило соглашение о таком сотрудничестве.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry89, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лодка Росрыбловства

Обучение пройдет за счет федерального бюджета в рамках эксперимента по ОГЭ. Теперь подросткам достаточно сдать два экзамена, чтобы поступить на востребованные в крае специальности.

Показатель Данные Количество бесплатных мест 205 База обучения Колледж при КамГТУ Источник финансирования Федеральный бюджет

Доступные направления

Программа охватывает как технические, так и операционные специальности. Студенты могут выбрать одно из следующих направлений:

Судовождение;

Эксплуатация судовых энергетических установок;

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок;

Обработка водных биоресурсов;

Промышленное рыболовство;

Разработка электронных устройств и систем;

Экологическая безопасность природных комплексов.

"Мы создаём 205 бесплатных мест для обучения. Задача региона — чтобы ребята пришли и воспользовались этой возможностью", — подчеркнула вице-спикер ГД Ирина Яровая.

Почему это важно для Камчатки

Для полуострова, где рыбодобыча составляет основу экономики, острый дефицит кадров тормозит запуск новых мощностей. Современные перерабатывающие заводы и суда требуют специалистов, умеющих работать с новым оборудованием.

"Кадровая составляющая имеет важное значение, чтобы новые суда и заводы были обеспечены современными кадрами. Чтобы туда приходили молодые люди, которые уже готовы полностью работать на новом оборудовании", — отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Губернатор Владимир Солодов добавил, что включение региона в эксперимент по ОГЭ дает школьникам шанс реализовать себя в родном крае, не уезжая за образованием на материк.

"Каждый школьник должен иметь возможность получить достойную профессию и реализовать себя. Мы делаем это с текущего года", — сообщил Владимир Солодов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов