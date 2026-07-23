ОГЭ теперь работает иначе: выпускники девятых классов Камчатки получили доступ к профилю

Выпускники девятых классов Камчатского края смогут бесплатно получить профильное рыбопромышленное образование в КамГТУ. Регион стал единственным в России, с которым Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) заключило соглашение о таком сотрудничестве.
Обучение пройдет за счет федерального бюджета в рамках эксперимента по ОГЭ. Теперь подросткам достаточно сдать два экзамена, чтобы поступить на востребованные в крае специальности.
|Показатель
|Данные
|Количество бесплатных мест
|205
|База обучения
|Колледж при КамГТУ
|Источник финансирования
|Федеральный бюджет
Программа охватывает как технические, так и операционные специальности. Студенты могут выбрать одно из следующих направлений:
"Мы создаём 205 бесплатных мест для обучения. Задача региона — чтобы ребята пришли и воспользовались этой возможностью", — подчеркнула вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Для полуострова, где рыбодобыча составляет основу экономики, острый дефицит кадров тормозит запуск новых мощностей. Современные перерабатывающие заводы и суда требуют специалистов, умеющих работать с новым оборудованием.
"Кадровая составляющая имеет важное значение, чтобы новые суда и заводы были обеспечены современными кадрами. Чтобы туда приходили молодые люди, которые уже готовы полностью работать на новом оборудовании", — отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Губернатор Владимир Солодов добавил, что включение региона в эксперимент по ОГЭ дает школьникам шанс реализовать себя в родном крае, не уезжая за образованием на материк.
"Каждый школьник должен иметь возможность получить достойную профессию и реализовать себя. Мы делаем это с текущего года", — сообщил Владимир Солодов.
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