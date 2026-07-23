Деньги выкачивали из людей открыто: жесткая проверка в Енисейске обнулила лишние переплаты

Прокуратура Енисейска отменила необоснованно завышенные тарифы на коммунальные услуги и содержание жилья. Поводом для проверки стали жалобы горожан на резкий рост платежей, который произошел без согласования с собственниками помещений.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оплата ЖКХ

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ряд организаций нарушили установленные нормы при расчете стоимости услуг. В результате проверки тарифы пересмотрели, что позволило снизить финансовую нагрузку на жителей города.

Предмет нарушения Итог проверки Стоимость содержания жилья и ЖКХ Тарифы снижены до законного уровня Порядок установления цен Выявлены нарушения норм согласования с жителями

Ведомство предупредило поставщиков услуг об усилении контроля за ценообразованием, чтобы исключить повторные случаи необоснованного повышения платежей.

"Прокуратура остановила необоснованный рост тарифов на коммунальные услуги", — сообщили в надзорном органе.

Для жителей северных и сибирских городов стоимость ЖКХ часто становится критическим фактором из-за высокой энергоемкости жилья. Любое изменение тарифов без прозрачного расчета напрямую влияет на семейный бюджет.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех