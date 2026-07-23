Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не просто старые камни: находки в Красноярске предопределили финал долгих поисков ученых
Творожный чизкейк без духовки: эти ошибки лишают десерт ресторанной текстуры и плотности
Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири
Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень
Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона
Промышленность Татарстана уходит в минус: масштаб потерь заставил правительство искать новые меры
Когда на душе тяжело, они оказываются рядом: эти породы кошек особенно чувствительны к эмоциям человека
Бюджетные миллионы ушли в никуда: проверки частных клиник Дагестана привели к жестким санкциям
Доливаете на глаз? Как узнать реальный масложор двигателя без поездки на СТО

Деньги выкачивали из людей открыто: жесткая проверка в Енисейске обнулила лишние переплаты

Россия » Сибирь » Красноярск

Прокуратура Енисейска отменила необоснованно завышенные тарифы на коммунальные услуги и содержание жилья. Поводом для проверки стали жалобы горожан на резкий рост платежей, который произошел без согласования с собственниками помещений.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ряд организаций нарушили установленные нормы при расчете стоимости услуг. В результате проверки тарифы пересмотрели, что позволило снизить финансовую нагрузку на жителей города.

Предмет нарушения Итог проверки
Стоимость содержания жилья и ЖКХ Тарифы снижены до законного уровня
Порядок установления цен Выявлены нарушения норм согласования с жителями

Ведомство предупредило поставщиков услуг об усилении контроля за ценообразованием, чтобы исключить повторные случаи необоснованного повышения платежей.

"Прокуратура остановила необоснованный рост тарифов на коммунальные услуги", — сообщили в надзорном органе.

Для жителей северных и сибирских городов стоимость ЖКХ часто становится критическим фактором из-за высокой энергоемкости жилья. Любое изменение тарифов без прозрачного расчета напрямую влияет на семейный бюджет.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Луковицы набирают вес быстрее: простой продукт с кухни поможет урожаю раскрыть потенциал
Садоводство, цветоводство
Луковицы набирают вес быстрее: простой продукт с кухни поможет урожаю раскрыть потенциал
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Цены в Якутии перестали быть загадкой: сквозной мониторинг обнажит реальную стоимость завоза
Служба в армии больше не обязательна: студенты Сахалина нашли законный способ изменить статус
Клумба выглядит как работа скульптора: этот многолетник сам держит идеальную форму до поздней осени
Это выглядит как ошибка природы: гигантский спутник у карлика заставил ученых сменить термины
Вкус лета на кончиках пальцев: этот тренд погружает в атмосферу тропиков с сочным маникюром
Витамины и пробиотики под вопросом: 6 научных фактов про реальную пользу кваса
Каждый сантиметр останется на месте: простые способы помогут сохранить длину волос
Плоский живот для самых ленивых: 5 простых упражнений, которые работают лёжа
Не каждая собака станет своей: характер хозяина поможет понять, какая порода подойдёт лучше
300 тысяч километров — не главный сюрприз: Tenet T4 скрывает особенность важнее ресурса двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.