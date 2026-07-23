Деньги выкачивали из людей открыто: жесткая проверка в Енисейске обнулила лишние переплаты

Прокуратура Енисейска отменила необоснованно завышенные тарифы на коммунальные услуги и содержание жилья. Поводом для проверки стали жалобы горожан на резкий рост платежей, который произошел без согласования с собственниками помещений.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ряд организаций нарушили установленные нормы при расчете стоимости услуг. В результате проверки тарифы пересмотрели, что позволило снизить финансовую нагрузку на жителей города.
|Предмет нарушения
|Итог проверки
|Стоимость содержания жилья и ЖКХ
|Тарифы снижены до законного уровня
|Порядок установления цен
|Выявлены нарушения норм согласования с жителями
Ведомство предупредило поставщиков услуг об усилении контроля за ценообразованием, чтобы исключить повторные случаи необоснованного повышения платежей.
"Прокуратура остановила необоснованный рост тарифов на коммунальные услуги", — сообщили в надзорном органе.
Для жителей северных и сибирских городов стоимость ЖКХ часто становится критическим фактором из-за высокой энергоемкости жилья. Любое изменение тарифов без прозрачного расчета напрямую влияет на семейный бюджет.
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