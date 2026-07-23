Миллионы насекомых обнаружены с воздуха: БПЛА начали поштучную охоту на главных врагов картофеля

В Новосибирской области тестируют систему поиска колорадского жука с помощью агродронов. Разработку создали специалисты Центра искусственного интеллекта НГУ для компании "Дары Ордынска".

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Колорадский жук

Беспилотник находит очаги заражения картофельных полей и передает их точные координаты. Это позволит аграриям отказаться от сплошного распыления химии в пользу точечного контроля вредителей.

Как работает система

В основе технологии лежит алгоритм поиска людей с БПЛА: нейросеть обрабатывает видеопоток прямо на борту, а на землю отправляет уже готовый результат. Для сельского хозяйства систему доработали — установили четыре камеры, расположенные веером. Это позволяет охватить широкую полосу посадок за один проход, не поднимая дрон выше нескольких метров над кустами.

На борту стоит мощный одноплатный компьютер. Он ищет именно насекомых, а не поврежденную листву.

"Личинки с воздуха увидеть сложнее, поскольку они часто находятся под листьями, и текущая версия алгоритма на них не обучена. Зато взрослые жуки, сидящие на верхней части растений, могут быть обнаружены поштучно", — пояснил разработчик Максим Магеров.

Зачем это нужно аграриям

Данные с дрона поступают на наземную станцию. Агроном видит карту поля с отмеченными точками скопления вредителей. Такой подход решает сразу несколько прикладных задач:

снижает объем используемых инсектицидов;

уменьшает химическую нагрузку на почву и окружающую среду;

оптимизирует затраты на препараты и работу техники.

Этапы внедрения

Сейчас система проходит полевые испытания. Разработчикам нужно обучить нейросеть распознавать жуков в разных условиях: при разном освещении, на разных фазах роста картофеля и с учетом различных ракурсов.

После завершения тестов ученые оформят юридические права на технологию. В дальнейшем планируется масштабировать решение и предложить его другим сельхозпредприятиям.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова