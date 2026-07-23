Вкус детства теперь с китайским акцентом: событие в Тульском кремле перевернет привычные представления

В Тульском кремле 1 августа пройдет XI Всероссийский фестиваль "День пряника". В мероприятии примут участие около 50 производителей из 15 регионов страны.
Гости смогут попробовать разные виды изделий, в том числе китайские лунные пряники на площадке "Нихао, Тула!", и поучаствовать в мастер-классах по росписи. Программа объединяет традиционные ремесла с развлекательными форматами: для жителей и туристов подготовили квест "Шифр" и выставку "Туле 880: пряничная летопись".
Организаторы запланировали несколько тематических зон. На ярмарке "Тульский край — пряничный рай" пройдут дегустации, а на площадке "Самоварный поезд" организуют чаепития.
|Направление
|Событие
|Соревнования
|"Тульский скоровар" — кипячение самоваров на скорость
|Для детей
|Программа "Любимые прянички" с шоу и спектаклем
|Музыка
|Выступление группы PLUSFIVE
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