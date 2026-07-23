Вкус детства теперь с китайским акцентом: событие в Тульском кремле перевернет привычные представления

В Тульском кремле 1 августа пройдет XI Всероссийский фестиваль "День пряника". В мероприятии примут участие около 50 производителей из 15 регионов страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Retradazia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тульский пряник (памятник)

Гости смогут попробовать разные виды изделий, в том числе китайские лунные пряники на площадке "Нихао, Тула!", и поучаствовать в мастер-классах по росписи. Программа объединяет традиционные ремесла с развлекательными форматами: для жителей и туристов подготовили квест "Шифр" и выставку "Туле 880: пряничная летопись".

Программа фестиваля

Организаторы запланировали несколько тематических зон. На ярмарке "Тульский край — пряничный рай" пройдут дегустации, а на площадке "Самоварный поезд" организуют чаепития.

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