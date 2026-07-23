Время пошло: условия службы в Новосибирской области заставили многих пересмотреть свои планы

Жители Новосибирской области, подписавшие контракт с Министерством обороны до конца июля, могут получить единовременные выплаты до 2,9 млн рублей. Региональные власти обещают адресное сопровождение добровольцев и соблюдение условий договора по воинской специальности и месту службы.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Igor Rudenko (Игорь Руденко), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военный ВС РФ

Размер выплат и условия

При поступлении на службу ежемесячное денежное содержание составляет 224 тысячи рублей. Правительство области предупреждает, что сумма может измениться после того, как регион выполнит план по набору.

Категория / Тип выплаты Сумма / Условие Единовременная выплата (макс.) До 2,9 млн рублей Ежемесячное содержание 224 тысячи рублей Срок контракта (БПЛА) От одного года

Набор в войска БПЛА

Особые условия предусмотрены для операторов беспилотных летательных аппаратов. В эту категорию принимают мужчин от 18 до 45 лет, годных по здоровью. Приоритет отдают кандидатам с техническими навыками и аналитическим складом ума.

Сразу после подписания контракта полагается выплата до 2,9 млн рублей. Перед отправкой в зону боевых действий бойцы проходят двухмесячное обучение в центрах под руководством инструкторов с реальным опытом применения БПЛА. По истечении года службы контрактник может уволиться по собственному желанию.

Порядок оформления и сопровождение

В области работает система «одного окна». На постоянных пунктах отбора новобранцы проходят весь цикл: от медицины и документов до получения банковской карты. Это сокращает срок ожидания первых выплат до нескольких дней.

"Мы сопровождаем каждого бойца с момента обращения на пункт отбора вплоть до прибытия в воинскую часть, чтобы в полной мере исполнить условия, предусмотренные контрактом", — пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко.

Регион делает ставку на формирование именных батальонов. Это позволяет землякам служить в одном подразделении, что влияет на слаженность и боевой дух. Для семей военнослужащих создана система поддержки, чтобы бойцы могли сосредоточиться на задачах, не беспокоясь о близких.

Подробности службы доступны по номеру горячей линии 117 или на сайте kontrakt.nso.ru