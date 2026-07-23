Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тяжело добраться до Магадана: капитальный ремонт в округе изменил привычный порядок лечения
Диагноз ставится прямо в пути: обновленный арсенал медиков Омской области исключил фатальные задержки
Зарплаты больше не помогают остаться в регионе: решение изменит правила игры для врачей и учителей
Дальневосточные порты переполнены: поток заграничных машин обновил исторический максимум
Бензиновый коллапс отступает: решение крупных АЗС Забайкалья ликвидировало прежние лимиты
Терпение автомобилистов на пределе: работы в Центральном округе сузили дорогу до критических цифр
Привычный белый налет на растениях: скрытые признаки опасных инфекций, требующие мгновенной реакции
Почва словно становится легче воздуха: июльский посев этого сидерата меняет грядки без навоза
Северный регион идет на риск: строительный бум в Якутии предопределил финал ценовых скачков

Время пошло: условия службы в Новосибирской области заставили многих пересмотреть свои планы

Россия » Сибирь » Новосибирск

Жители Новосибирской области, подписавшие контракт с Министерством обороны до конца июля, могут получить единовременные выплаты до 2,9 млн рублей. Региональные власти обещают адресное сопровождение добровольцев и соблюдение условий договора по воинской специальности и месту службы.

Военный ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Igor Rudenko (Игорь Руденко), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военный ВС РФ

Размер выплат и условия

При поступлении на службу ежемесячное денежное содержание составляет 224 тысячи рублей. Правительство области предупреждает, что сумма может измениться после того, как регион выполнит план по набору.

Категория / Тип выплаты Сумма / Условие
Единовременная выплата (макс.) До 2,9 млн рублей
Ежемесячное содержание 224 тысячи рублей
Срок контракта (БПЛА) От одного года

Набор в войска БПЛА

Особые условия предусмотрены для операторов беспилотных летательных аппаратов. В эту категорию принимают мужчин от 18 до 45 лет, годных по здоровью. Приоритет отдают кандидатам с техническими навыками и аналитическим складом ума.

Сразу после подписания контракта полагается выплата до 2,9 млн рублей. Перед отправкой в зону боевых действий бойцы проходят двухмесячное обучение в центрах под руководством инструкторов с реальным опытом применения БПЛА. По истечении года службы контрактник может уволиться по собственному желанию.

Порядок оформления и сопровождение

В области работает система «одного окна». На постоянных пунктах отбора новобранцы проходят весь цикл: от медицины и документов до получения банковской карты. Это сокращает срок ожидания первых выплат до нескольких дней.

"Мы сопровождаем каждого бойца с момента обращения на пункт отбора вплоть до прибытия в воинскую часть, чтобы в полной мере исполнить условия, предусмотренные контрактом", — пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко.

Регион делает ставку на формирование именных батальонов. Это позволяет землякам служить в одном подразделении, что влияет на слаженность и боевой дух. Для семей военнослужащих создана система поддержки, чтобы бойцы могли сосредоточиться на задачах, не беспокоясь о близких.

Подробности службы доступны по номеру горячей линии 117 или на сайте kontrakt.nso.ru

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Последние материалы
Северный регион идет на риск: строительный бум в Якутии предопределил финал ценовых скачков
Настоящий прорыв в Арктике: инженерные решения студенческого сообщества перевернут местный рынок
Почва словно становится легче воздуха: июльский посев этого сидерата меняет грядки без навоза
Речной транспорт в Чувашии: неожиданный поворот превратил обычные прогулки в стратегический актив
Время пошло: условия службы в Новосибирской области заставили многих пересмотреть свои планы
Кошельки наконец выдохнут: неожиданный разворот рынков в Белоруссии изменил расклад сил к лету
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Опасность вышла на улицы: Покровская в Челябинске оказалась в кольце жестких запретов
Неузнаваемый двор в центре Усинска: масштабная реконструкция завершилась полным изменением концепции
Дефицит ключевой марки бензина: сложившаяся ситуация заставила водителей изменить планы в пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.