Время пошло: условия службы в Новосибирской области заставили многих пересмотреть свои планы

Жители Новосибирской области, подписавшие контракт с Министерством обороны до конца июля, могут получить единовременные выплаты до 2,9 млн рублей. Региональные власти обещают адресное сопровождение добровольцев и соблюдение условий договора по воинской специальности и месту службы.
При поступлении на службу ежемесячное денежное содержание составляет 224 тысячи рублей. Правительство области предупреждает, что сумма может измениться после того, как регион выполнит план по набору.
|Категория / Тип выплаты
|Сумма / Условие
|Единовременная выплата (макс.)
|До 2,9 млн рублей
|Ежемесячное содержание
|224 тысячи рублей
|Срок контракта (БПЛА)
|От одного года
Особые условия предусмотрены для операторов беспилотных летательных аппаратов. В эту категорию принимают мужчин от 18 до 45 лет, годных по здоровью. Приоритет отдают кандидатам с техническими навыками и аналитическим складом ума.
Сразу после подписания контракта полагается выплата до 2,9 млн рублей. Перед отправкой в зону боевых действий бойцы проходят двухмесячное обучение в центрах под руководством инструкторов с реальным опытом применения БПЛА. По истечении года службы контрактник может уволиться по собственному желанию.
В области работает система «одного окна». На постоянных пунктах отбора новобранцы проходят весь цикл: от медицины и документов до получения банковской карты. Это сокращает срок ожидания первых выплат до нескольких дней.
"Мы сопровождаем каждого бойца с момента обращения на пункт отбора вплоть до прибытия в воинскую часть, чтобы в полной мере исполнить условия, предусмотренные контрактом", — пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко.
Регион делает ставку на формирование именных батальонов. Это позволяет землякам служить в одном подразделении, что влияет на слаженность и боевой дух. Для семей военнослужащих создана система поддержки, чтобы бойцы могли сосредоточиться на задачах, не беспокоясь о близких.
Подробности службы доступны по номеру горячей линии 117 или на сайте kontrakt.nso.ru
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