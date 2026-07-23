Дороги Кызыла внезапно заблокируют: традиционные состязания парализуют трафик на обходе

На участке объездной дороги от 0 до 17-го километра (обход Кызыла и Каа-Хема) временно ограничат движение транспорта. Причиной стали скачки, которые пройдут в рамках фестиваля Наадым-2026.

Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены Гонка всадников в ярких национальных костюмах на степном поле

Дорогу перекроют в следующие дни:

23 июля — с 07:00 до 12:00;

24 июля — до 16:00.

Дата Время перекрытия 23 июля 07:00 — 12:00 24 июля до 16:00

Госавтоинспекция МВД по Республике Тыва рекомендует водителям и перевозчикам заранее изменить маршрут и использовать объездные пути. Ограничение движения на этом участке может увеличить время в пути, поэтому планировать поездку стоит с учетом этих условий.