Дороги Кызыла внезапно заблокируют: традиционные состязания парализуют трафик на обходе

На участке объездной дороги от 0 до 17-го километра (обход Кызыла и Каа-Хема) временно ограничат движение транспорта. Причиной стали скачки, которые пройдут в рамках фестиваля Наадым-2026.
Дорогу перекроют в следующие дни:
|Дата
|Время перекрытия
|23 июля
|07:00 — 12:00
|24 июля
|до 16:00
Госавтоинспекция МВД по Республике Тыва рекомендует водителям и перевозчикам заранее изменить маршрут и использовать объездные пути. Ограничение движения на этом участке может увеличить время в пути, поэтому планировать поездку стоит с учетом этих условий.
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