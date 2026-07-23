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Дороги Кызыла внезапно заблокируют: традиционные состязания парализуют трафик на обходе

Россия » Сибирь » Кызыл

На участке объездной дороги от 0 до 17-го километра (обход Кызыла и Каа-Хема) временно ограничат движение транспорта. Причиной стали скачки, которые пройдут в рамках фестиваля Наадым-2026.

Гонка всадников в ярких национальных костюмах на степном поле
Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
Гонка всадников в ярких национальных костюмах на степном поле

Дорогу перекроют в следующие дни:

  • 23 июля — с 07:00 до 12:00;
  • 24 июля — до 16:00.
Дата Время перекрытия
23 июля 07:00 — 12:00
24 июля до 16:00

Госавтоинспекция МВД по Республике Тыва рекомендует водителям и перевозчикам заранее изменить маршрут и использовать объездные пути. Ограничение движения на этом участке может увеличить время в пути, поэтому планировать поездку стоит с учетом этих условий.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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