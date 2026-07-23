Город наконец-то задышал: первые детали моста в Омске предопределили финал дорожного коллапса

На левый берег Иртыша привезли первые металлоконструкции для строительства моста через реку. Элементы изготовили на омском заводе "ЗМК "Мост". Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, река Иртыш, набережная

Новый мост станет частью Северного обхода Омска. Эта трасса свяжет левый и правый берега Иртыша, что сократит путь между районами города и разгрузит существующие магистрали.

Параметр Данные Срок завершения строительства 2027 год Производитель металлоконструкций ЗМК "Мост" (Омск)

В ближайшие месяцы строители завершат возведение опор и смонтируют металлический каркас. После этого перейдут к укладке дорожного покрытия и отделке моста.

"Строительство обхода позволит снизить нагрузку на существующие дороги города и улучшит транспортную доступность для жителей", — отметил Виталий Хоценко.