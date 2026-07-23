Жара больше не радует: резкое изменение погоды в Татарстане обернется серьезными последствиями

В Татарстане 23 июля сохранится жара, которая будет сопровождаться грозами и ливнями. Такие прогнозы дает Гидрометцентр РТ.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Гроза на дороге

Днем температура воздуха в республике поднимется до +26…+31 градуса. В Казани ожидают +27…+29 градусов. Ночь была теплой: столбики термометров замерли на отметке +15…+20 градусов.

Погода останется неустойчивой. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. В ряде районов возможен град, а осадки могут принять характер сильных ливней. Для жителей Казани актуальны только дожди с грозами.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В моменты грозовой активности порывы могут достигать 15-20 м/с.

Аномальное тепло задержится в регионе до конца недели. В третьей декаде июля средняя температура воздуха превысит климатическую норму на четыре градуса.

Экспертная проверка:

климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев