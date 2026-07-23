Тюмень превратится в подиум: масштабный флешмоб перекроит привычный облик городской площади

Сегодня, 23 июля, площадь у администрации Тюмени станет площадкой для массового модного показа. Жителей и гостей города приглашают на флешмоб «440. Красиво и на правильном».
Свои коллекции представят более 25 дизайнеров из Тюмени и области. По данным организаторов, на подиуме сменят друг друга 440 моделей. В программе — как готовые серии одежды из магазинов, так и авторские наряды, отражающие культурные особенности региона.
В финале вечера модели выстроятся в «живую» цифру 440. Организаторы предлагают зрителям присоединиться к этому моменту и стать частью общего символа события.
|Параметр
|Детали мероприятия
|Время начала
|19:30
|Количество дизайнеров
|Более 25 человек
|Количество моделей
|440 человек
Организацией показа занимаются Тюменское агентство развития креативных индустрий и проект «Неделя моды. Сибирь».
Помимо модного дефиле, в программе празднования Дня города запланировано угощение гигантским тортом весом 440 кг.
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