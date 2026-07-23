Тюмень превратится в подиум: масштабный флешмоб перекроит привычный облик городской площади

Сегодня, 23 июля, площадь у администрации Тюмени станет площадкой для массового модного показа. Жителей и гостей города приглашают на флешмоб «440. Красиво и на правильном».

Фото: fotoart.org.ua by Вся Правда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тюмень

Свои коллекции представят более 25 дизайнеров из Тюмени и области. По данным организаторов, на подиуме сменят друг друга 440 моделей. В программе — как готовые серии одежды из магазинов, так и авторские наряды, отражающие культурные особенности региона.

В финале вечера модели выстроятся в «живую» цифру 440. Организаторы предлагают зрителям присоединиться к этому моменту и стать частью общего символа события.

Параметр Детали мероприятия Время начала 19:30 Количество дизайнеров Более 25 человек Количество моделей 440 человек

Организацией показа занимаются Тюменское агентство развития креативных индустрий и проект «Неделя моды. Сибирь».

Помимо модного дефиле, в программе празднования Дня города запланировано угощение гигантским тортом весом 440 кг.