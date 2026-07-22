Хватит латать дыры в сетях: Чувашия пересмотрела подход к энергетике на десятилетия вперед

Правительство Чувашии утвердило стратегию модернизации энергетического комплекса до 2050 года. Документ определяет переход региона от устранения текущих аварийных проблем к созданию собственного производства профильного оборудования, сообщает "Чувашинформ".

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Цели и показатели развития

Республика планирует радикально изменить подход к энергопотреблению и передаче ресурсов. Главный вектор направлен на повышение КПД системы и цифровизацию учета.

Показатель Целевое значение / Срок Энергоемкость валового продукта Снижение в 2 раза до 2050 года Потери электричества в сетях До 3% Интеллектуальный учет энергии 100% установка приборов

Электротранспорт и инфраструктура

Отдельным блоком выделено развитие сети для электромобилей. Власти намерены создать базу для перехода на экологичный транспорт, что потребует расширения городской и пригородной сети зарядных пунктов.

К 2027 году в республике планируют установить 189 зарядных станций.

Реализация стратегии пройдет в три этапа. Это позволит региону постепенно нарастить технологический потенциал и занять нишу одного из основных производителей энергетического оборудования в России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов