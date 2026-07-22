Правительство Чувашии утвердило стратегию модернизации энергетического комплекса до 2050 года. Документ определяет переход региона от устранения текущих аварийных проблем к созданию собственного производства профильного оборудования, сообщает "Чувашинформ".
Республика планирует радикально изменить подход к энергопотреблению и передаче ресурсов. Главный вектор направлен на повышение КПД системы и цифровизацию учета.
|Показатель
|Целевое значение / Срок
|Энергоемкость валового продукта
|Снижение в 2 раза до 2050 года
|Потери электричества в сетях
|До 3%
|Интеллектуальный учет энергии
|100% установка приборов
Отдельным блоком выделено развитие сети для электромобилей. Власти намерены создать базу для перехода на экологичный транспорт, что потребует расширения городской и пригородной сети зарядных пунктов.
К 2027 году в республике планируют установить 189 зарядных станций.
Реализация стратегии пройдет в три этапа. Это позволит региону постепенно нарастить технологический потенциал и занять нишу одного из основных производителей энергетического оборудования в России.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.