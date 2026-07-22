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Города не для людей: стремительная застройка во Владивостоке обнулила комфорт тысяч семей

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивостокский 71-й микрорайон превратился в одну из самых плотных зон застройки города. Здесь быстро растут жилые кварталы, осваивают территорию бывшего авторынка "Зелёный угол", но темпы возведения домов обгоняют развитие городской среды.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Жители и градостроители фиксируют критический разрыв между количеством новых квартир и доступностью социальной инфраструктуры. Рост населения привел к перегрузке поликлиник, школ и детских садов. Коммунальные службы не успевают подключать новые ЖК к сетям водоснабжения и канализации, что снижает надежность систем.

Проблемы логистики и быта

Особое напряжение чувствуется на дорогах. Увеличение плотности застройки при отсутствии новых развязок и парковок создало транспортный коллапс. Жители тратят больше времени на поездки в школу или на работу из-за переполненных маршрутов.

Урбанисты указывают, что застройщики часто игнорируют потребности местного сообщества. Это ведет к деградации экологии района и общему падению качества жизни в микрорайоне.

Сфера Текущее состояние / Риски
Социальные объекты Дефицит мест в школах и детских садах
Транспорт Нехватка парковок, износ дорог, пробки
Коммуникации Низкое качество подключения к воде и канализации

Реакция властей

Администрация Владивостока допустила необходимость проведения комплексной городской экспертизы по району. Конкретный план действий пока не представили, хотя в долгосрочных целях значатся модернизация школ и строительство нового детского сада.

Местные жители скептически оценивают сроки реализации этих проектов. Без четкого графика работ район рискует превратиться в "спальный гетто", где жилье есть, а условий для жизни нет.

"В 71-м микрорайоне наблюдается резкое увеличение плотности застройки. Новые жилые комплексы строят без учета потребностей местного сообщества", — отметил урбанист в интервью ИА PrimaMedia.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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