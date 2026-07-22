Сотни домов в Туле останутся в темноте: масштабные меры предопределили финал комфортного утра

В четверг, 23 июля, в Туле временно отключат электричество. Без света останутся жители 172 многоквартирных и частных домов, а также автозаправочная станция на Калужском шоссе.
Ограничения вступят в силу с 9:00. Энергетики из АО "Тульские городские электрические сети" планируют провести текущий ремонт оборудования, заменить ветхие опоры и провода, установить новые приборы учета. Также специалисты займутся обрезкой деревьев, ветви которых могут привести к коротким замыканиям.
|Параметр
|Данные
|Дата отключения
|23 июля (четверг)
|Время начала работ
|09:00
|Количество объектов
|172 дома и одна АЗС
Для жителей города такие работы означают временные неудобства, но они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций в летний период. В частности, обрезка растительности вдоль линий электропередач снижает риск внезапных отключений во время сильного ветра или грозы.
"Подача электричества будет ограничена из-за проведения работ по текущему ремонту оборудования, замене опор и проводов, установке прибора учета и обрезке деревьев", — сообщили в АО "Тульские городские электрические сети".
Полный перечень домов, попадающих под отключение, опубликован на официальном сайте АО "Тульские городские электрические сети".
В случае задержки подачи электроэнергии следует обратиться в диспетчерскую службу сетевой компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу города.
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