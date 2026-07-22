Сотни домов в Туле останутся в темноте: масштабные меры предопределили финал комфортного утра

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Россия » Центр » Тула

В четверг, 23 июля, в Туле временно отключат электричество. Без света останутся жители 172 многоквартирных и частных домов, а также автозаправочная станция на Калужском шоссе.

Выключатель в комнате
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Выключатель в комнате

Ограничения вступят в силу с 9:00. Энергетики из АО "Тульские городские электрические сети" планируют провести текущий ремонт оборудования, заменить ветхие опоры и провода, установить новые приборы учета. Также специалисты займутся обрезкой деревьев, ветви которых могут привести к коротким замыканиям.

Параметр Данные
Дата отключения 23 июля (четверг)
Время начала работ 09:00
Количество объектов 172 дома и одна АЗС

Для жителей города такие работы означают временные неудобства, но они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций в летний период. В частности, обрезка растительности вдоль линий электропередач снижает риск внезапных отключений во время сильного ветра или грозы.

"Подача электричества будет ограничена из-за проведения работ по текущему ремонту оборудования, замене опор и проводов, установке прибора учета и обрезке деревьев", — сообщили в АО "Тульские городские электрические сети".

Ответы на популярные вопросы

Где посмотреть точный список адресов?

Полный перечень домов, попадающих под отключение, опубликован на официальном сайте АО "Тульские городские электрические сети".

Что делать, если свет не дали в обещанный срок?

В случае задержки подачи электроэнергии следует обратиться в диспетчерскую службу сетевой компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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