Природа Камчатки под ударом: разлив на промзоне грозил уничтожить локальную экосистему региона

В Петропавловске-Камчатском на территории одного из промышленных объектов обнаружили разлив нефтепродуктов. Анализы почвы показали превышение допустимых норм загрязнения.
Экологи уже оценили масштаб повреждений и локализовали участок, чтобы нефтепродукты не распространились дальше по территории. Сейчас рабочие ликвидируют последствия разлива и восстанавливают почву.
"Если факт загрязнения опасными веществами подтвердится, виновные понесут административную ответственность", — сообщили представители экологических служб.
Для Камчатки подобные инциденты особенно критичны из-за особенностей рельефа и близости водных объектов. Попадание нефтепродуктов в грунт может привести к долгосрочному отравлению локальной экосистемы, так как в условиях северного климата такие вещества разлагаются медленно.
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