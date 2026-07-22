Природа Камчатки под ударом: разлив на промзоне грозил уничтожить локальную экосистему региона

В Петропавловске-Камчатском на территории одного из промышленных объектов обнаружили разлив нефтепродуктов. Анализы почвы показали превышение допустимых норм загрязнения.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Автоцистерны на территории нефтеперерабатывающего завода среди резервуаров

Экологи уже оценили масштаб повреждений и локализовали участок, чтобы нефтепродукты не распространились дальше по территории. Сейчас рабочие ликвидируют последствия разлива и восстанавливают почву.

"Если факт загрязнения опасными веществами подтвердится, виновные понесут административную ответственность", — сообщили представители экологических служб.

Для Камчатки подобные инциденты особенно критичны из-за особенностей рельефа и близости водных объектов. Попадание нефтепродуктов в грунт может привести к долгосрочному отравлению локальной экосистемы, так как в условиях северного климата такие вещества разлагаются медленно.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов