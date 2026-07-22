Сибирское управление Ростехнадзора вынесло предостережение ПАО «Россети Сибирь» из-за нарушений при эксплуатации электросетей в Омском районе. Проверки затронули объекты в селах Усть-Заостровка и Троицкое.
Инспекторы провели выездное обследование комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ в Усть-Заостровке по улице Победы. Состояние оборудования оказалось неудовлетворительным: металлические части корпуса проржавели и требуют окраски, а на дверцах отсутствуют диспетчерские наименования.
Особую тревогу вызывают технические дефекты, которые напрямую влияют на безопасность электроснабжения. Специалисты обнаружили отсутствие изоляции на свободных жилах СИП со стороны трансформатора и щита управления. Кроме того, с штырей траверсы сорваны изоляторы 0,4 кВ, а открыто проложенные провода не защищены от механических повреждений.
|Выявленный дефект
|Риск / Последствие
|Отсутствие изоляции на жилах СИП и сорванные изоляторы
|Короткие замыкания, поражение током, аварийное отключение
|Коррозия металла КТП
|Разрушение конструкции, ускоренный износ оборудования
|Открытая прокладка проводов без защиты
|Механические обрывы линий при внешнем воздействии
Параллельно надзорный орган указал на ненадлежащую эксплуатацию сетей в селе Троицкое. Энергетиков обязали принять меры по устранению нарушений правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, а также соблюдать требования к технологическому функционированию энергосистем.
Проблемы с надежностью электроснабжения в районе носят системный характер. В апреле текущего года жители соседней Чукреевки оставались без электричества в течение трех суток.
"Целями государственного регулирования в сфере электроэнергетики являются обеспечение устойчивого, надёжного и безопасного функционирования сетей и предотвращение аварийных ситуаций", — поясняет профильный закон «Об электроэнергетике».
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.