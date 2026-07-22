Провода буквально висели в воздухе: Омский район ждет масштабный сбой в электроснабжении

Сибирское управление Ростехнадзора вынесло предостережение ПАО «Россети Сибирь» из-за нарушений при эксплуатации электросетей в Омском районе. Проверки затронули объекты в селах Усть-Заостровка и Троицкое.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Панорамный вид электрической подстанции с трансформаторами и линиями электропередач

Инспекторы провели выездное обследование комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ в Усть-Заостровке по улице Победы. Состояние оборудования оказалось неудовлетворительным: металлические части корпуса проржавели и требуют окраски, а на дверцах отсутствуют диспетчерские наименования.

Особую тревогу вызывают технические дефекты, которые напрямую влияют на безопасность электроснабжения. Специалисты обнаружили отсутствие изоляции на свободных жилах СИП со стороны трансформатора и щита управления. Кроме того, с штырей траверсы сорваны изоляторы 0,4 кВ, а открыто проложенные провода не защищены от механических повреждений.

Выявленный дефект Риск / Последствие Отсутствие изоляции на жилах СИП и сорванные изоляторы Короткие замыкания, поражение током, аварийное отключение Коррозия металла КТП Разрушение конструкции, ускоренный износ оборудования Открытая прокладка проводов без защиты Механические обрывы линий при внешнем воздействии

Параллельно надзорный орган указал на ненадлежащую эксплуатацию сетей в селе Троицкое. Энергетиков обязали принять меры по устранению нарушений правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, а также соблюдать требования к технологическому функционированию энергосистем.

Проблемы с надежностью электроснабжения в районе носят системный характер. В апреле текущего года жители соседней Чукреевки оставались без электричества в течение трех суток.

"Целями государственного регулирования в сфере электроэнергетики являются обеспечение устойчивого, надёжного и безопасного функционирования сетей и предотвращение аварийных ситуаций", — поясняет профильный закон «Об электроэнергетике».

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