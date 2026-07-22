Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозы оказались не главной опасностью для сада: какая упущенная деталь в посадке уничтожает весь цветник
Уютный вечер на кухне: рецепт нежных кабачков с тягучим сыром, перед которыми невозможно устоять
Сотни домов в Туле останутся в темноте: масштабные меры предопределили финал комфортного утра
Импорт нефти в Японию в июне вырос на 90% на фоне восстановления экономической активности
Природа Камчатки под ударом: разлив на промзоне грозил уничтожить локальную экосистему региона
Тёплое море без переполненных пляжей: всё больше туристов выбирают этот недорогой российский курорт
Запасайтесь водой и выключайте приборы: городские службы введут временный режим ограничений
Бак остался пустым к полудню: дефицит в Псковской области заставил водителей сменить топливо
Странный всплеск в автосалонах: спрос на премиальные машины изменил структуру продаж в РФ

Провода буквально висели в воздухе: Омский район ждет масштабный сбой в электроснабжении

Россия » Сибирь » Омск

Сибирское управление Ростехнадзора вынесло предостережение ПАО «Россети Сибирь» из-за нарушений при эксплуатации электросетей в Омском районе. Проверки затронули объекты в селах Усть-Заостровка и Троицкое.

Панорамный вид электрической подстанции с трансформаторами и линиями электропередач
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Панорамный вид электрической подстанции с трансформаторами и линиями электропередач

Инспекторы провели выездное обследование комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ в Усть-Заостровке по улице Победы. Состояние оборудования оказалось неудовлетворительным: металлические части корпуса проржавели и требуют окраски, а на дверцах отсутствуют диспетчерские наименования.

Особую тревогу вызывают технические дефекты, которые напрямую влияют на безопасность электроснабжения. Специалисты обнаружили отсутствие изоляции на свободных жилах СИП со стороны трансформатора и щита управления. Кроме того, с штырей траверсы сорваны изоляторы 0,4 кВ, а открыто проложенные провода не защищены от механических повреждений.

Выявленный дефект Риск / Последствие
Отсутствие изоляции на жилах СИП и сорванные изоляторы Короткие замыкания, поражение током, аварийное отключение
Коррозия металла КТП Разрушение конструкции, ускоренный износ оборудования
Открытая прокладка проводов без защиты Механические обрывы линий при внешнем воздействии

Параллельно надзорный орган указал на ненадлежащую эксплуатацию сетей в селе Троицкое. Энергетиков обязали принять меры по устранению нарушений правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, а также соблюдать требования к технологическому функционированию энергосистем.

Проблемы с надежностью электроснабжения в районе носят системный характер. В апреле текущего года жители соседней Чукреевки оставались без электричества в течение трех суток.

"Целями государственного регулирования в сфере электроэнергетики являются обеспечение устойчивого, надёжного и безопасного функционирования сетей и предотвращение аварийных ситуаций", — поясняет профильный закон «Об электроэнергетике».

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Садоводство, цветоводство
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Садоводство, цветоводство
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Самая загадочная собака Земли наконец попала в объектив: почему ее называют лесным призраком
Домашние животные
Самая загадочная собака Земли наконец попала в объектив: почему ее называют лесным призраком
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
То, что годами считалось нормой, быстро выходит из моды: шторку в ванной заменяет другое решение
Старый космический таран не прошел бесследно для Млечного пути: диск повело и гало вспыхнуло
Стерильная чистота уничтожает детство: идеальный интерьер обернулся скрытой угрозой для развития
Рыбный ужин по-новому: столовая ложка привычного продукта сделает массу невероятно нежной
500 рублей только начало: одна ошибка с тонировкой способна закончиться арестом
Древнейшая пещера Австралии поразила ученых: найдены следы манипуляций с огнем возрастом в 25 тысяч лет
Природная одаренность оказалась фикцией: мозг способен менять структуру под давлением новых нагрузок
Волосы скажут спасибо: простой состав с кофе помогает скрыть седину и реже ходить в салон
Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику
В деревнях станет легче дышать: Северная Осетия обеспечила приток новых кадров в медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.