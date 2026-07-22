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Запасайтесь водой и выключайте приборы: городские службы введут временный режим ограничений

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

В ряде домов города временно отключат электричество и горячую воду из-за профилактики сетей. Сроки и адреса ограничений зависят от конкретного участка работ.

Проточная вода
Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проточная вода
Время Без электричества Без горячей воды
09:00 — 13:00 ул. Ленинская (32, 34, 36), ул. Советская (19, 21, 23) ул. Советская (16, 19, 20, 21, 23, 32, 35), ул. Партизанская (13, 28, 30, 34), ул. Ленинская (32, 34, 36)
09:00 — 16:00 ул. Владивостокская (23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 35б), ул. Дзержинского ул. Владивостокская (21а, 23, 25, 27, 35б), ул. Дзержинского (2а)

Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы предупреждают: чтобы избежать поломок электроники, бытовую технику лучше выключить из сети заранее. Также рекомендуют подготовить запас воды на период работ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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