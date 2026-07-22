Бак остался пустым к полудню: дефицит в Псковской области заставил водителей сменить топливо

В Псковской области сохраняется дефицит бензина марки АИ-95. Ситуация наиболее сложная в Великих Луках и ряде малых городов, где водители могут заправить автомобиль только 92-м бензином или дизелем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

В Великих Луках поставки топлива пока не стабилизировали рынок. На некоторых заправках, включая сеть "Сургут", запасы АИ-95 закончились уже к полудню. В течение дня топливо поступало лишь на отдельные станции, но его объемов не хватило для удовлетворения спроса.

В крупных городах региона острая фаза кризиса постепенно проходит. Это стало возможным благодаря увеличению поставок на АЗС сетей "Татнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть".

Ситуация в муниципалитетах

Для жителей малых городов проблема остается актуальной. В Пушкиногорье, Порхове, Дно, Красногородске, Плюссе, Стругах Красных, Палкино и Дедовичах очереди отсутствуют, однако в продаже есть только АИ-92 и дизель.

Территория Доступное топливо Гдов, Локня, Бежаницы, Себеж, Опочка, Усвяты АИ-95, АИ-92, дизель Пушкиногорье, Порхов, Дно и др. малые города АИ-92, дизель Великие Луки Ограниченно (АИ-95 в дефиците)

Для оперативного контроля за наличием горючего власти организовали фотофиксацию остатков на АЗС. Это позволит точнее оценить реальную картину по каждому району и скорректировать логистику бензовозов.

"В Великих Луках, несмотря на принимаемые меры, ситуация пока не стабилизировалась", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.