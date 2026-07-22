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В деревнях станет легче дышать: Северная Осетия обеспечила приток новых кадров в медицину

Россия » Юг » Владикавказ

Северная Осетия выделит 13 миллионов рублей на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2026 году. Информацию предоставила пресс-служба главы и правительства республики.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Запланированные средства позволят трудоустроить в медицинские учреждения региона 13 врачей. Программы нацелены на привлечение специалистов в сельские районы, где ощущается потребность в качественной первичной медицинской помощи.

Всего за период действия проектов в республике приняли участие почти 300 медиков.

Показатель Значение (на 2026 год)
Общий бюджет программ 13 млн рублей
Количество новых рабочих мест для врачей 13 человек
Общее число участников за всё время около 300 специалистов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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