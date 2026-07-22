В деревнях станет легче дышать: Северная Осетия обеспечила приток новых кадров в медицину

Северная Осетия выделит 13 миллионов рублей на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2026 году. Информацию предоставила пресс-служба главы и правительства республики.
Запланированные средства позволят трудоустроить в медицинские учреждения региона 13 врачей. Программы нацелены на привлечение специалистов в сельские районы, где ощущается потребность в качественной первичной медицинской помощи.
Всего за период действия проектов в республике приняли участие почти 300 медиков.
|Показатель
|Значение (на 2026 год)
|Общий бюджет программ
|13 млн рублей
|Количество новых рабочих мест для врачей
|13 человек
|Общее число участников за всё время
|около 300 специалистов
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