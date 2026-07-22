Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику

Бывшую психиатрическую больницу Алленберг в Калининграде признали выявленным объектом культурного наследия. Здания ансамбля 1848 года стоят на улице Юбилейной.
Экспертиза подтвердила историческую и архитектурную ценность комплекса. Постройка считается образцом ранневикторианского стиля и иллюстрирует устройство медицинской системы города того времени.
Больница Алленберг работала до 1990-х годов, после чего здание забросили. В последние годы объект привлек внимание специалистов по охране памятников архитектуры.
Статус выявленного объекта культурного наследия накладывает ограничения на любые работы с зданием. Теперь любое использование или ремонт комплекса должны соответствовать нормам сохранения истории.
"Признание объекта культурного наследия — важный шаг в сохранении исторического облика Калининграда", — сообщили в администрации города.
Городские власти планируют восстановить здание и подготовить проект его дальнейшего использования.
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