Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику

Бывшую психиатрическую больницу Алленберг в Калининграде признали выявленным объектом культурного наследия. Здания ансамбля 1848 года стоят на улице Юбилейной.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Калининград, немецкие улицы Калининграда

Экспертиза подтвердила историческую и архитектурную ценность комплекса. Постройка считается образцом ранневикторианского стиля и иллюстрирует устройство медицинской системы города того времени.

Больница Алленберг работала до 1990-х годов, после чего здание забросили. В последние годы объект привлек внимание специалистов по охране памятников архитектуры.

Статус выявленного объекта культурного наследия накладывает ограничения на любые работы с зданием. Теперь любое использование или ремонт комплекса должны соответствовать нормам сохранения истории.

"Признание объекта культурного наследия — важный шаг в сохранении исторического облика Калининграда", — сообщили в администрации города.

Городские власти планируют восстановить здание и подготовить проект его дальнейшего использования.