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Вода стала смертельно опасной: запрет в Пермском крае затронул даже прогулки с собаками

Россия » Поволжье » Пермь

Власти Пермского края закрыли акваторию реки Мулянка для людей и животных. Решение приняли из-за масштабного загрязнения воды нефтепродуктами. Жителям города запретили любой контакт с рекой до завершения очистки.

Нефтяная пленка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная пленка

Запрет касается купания, прогулок на сап-бордах, лодках и гидроциклах. Также нельзя забирать воду для бытовых нужд и выгуливать собак у кромки берега. Опасность представляют токсичные вещества, попавшие в реки Пыж и Мулянка.

Ход ликвидации загрязнения

Штаб Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона работает круглосуточно в две смены. Экотехнологический десант задействовал четыре участка русел Пыжи и Мулянки.

Ресурс на ликвидации Количество
Персонал 135 человек
Спецтехника 25 машин

Сейчас рабочие убирают нефтепродукты с поверхности воды, зачищают дно и берега. После этого специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа, чтобы оценить масштаб ущерба экосистеме. Точные сроки завершения работ не называют: они зависят от погоды и того, сколько топлива осталось в воде.

Где теперь отдыхать пермякам

Вместо Мулянки власти предлагают использовать четыре официальных места для летнего отдыха:

  • правый берег Камы у Коммунального моста;
  • зеленая зона между улицами Фокинской и Мостовой (район Мотовилихинского пруда);
  • территория КамГЭС в Орджоникидзевском районе;
  • левый берег залива Сылвы в поселке Новые Ляды.

"Специалисты настоятельно рекомендуют пермякам воздержаться от посещения прибрежной полосы, чтобы избежать контакта с токсичными веществами", — сообщили в профильном министерстве.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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