Вода стала смертельно опасной: запрет в Пермском крае затронул даже прогулки с собаками

Власти Пермского края закрыли акваторию реки Мулянка для людей и животных. Решение приняли из-за масштабного загрязнения воды нефтепродуктами. Жителям города запретили любой контакт с рекой до завершения очистки.
Запрет касается купания, прогулок на сап-бордах, лодках и гидроциклах. Также нельзя забирать воду для бытовых нужд и выгуливать собак у кромки берега. Опасность представляют токсичные вещества, попавшие в реки Пыж и Мулянка.
Штаб Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона работает круглосуточно в две смены. Экотехнологический десант задействовал четыре участка русел Пыжи и Мулянки.
|Ресурс на ликвидации
|Количество
|Персонал
|135 человек
|Спецтехника
|25 машин
Сейчас рабочие убирают нефтепродукты с поверхности воды, зачищают дно и берега. После этого специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа, чтобы оценить масштаб ущерба экосистеме. Точные сроки завершения работ не называют: они зависят от погоды и того, сколько топлива осталось в воде.
Вместо Мулянки власти предлагают использовать четыре официальных места для летнего отдыха:
"Специалисты настоятельно рекомендуют пермякам воздержаться от посещения прибрежной полосы, чтобы избежать контакта с токсичными веществами", — сообщили в профильном министерстве.
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