Планы на вторник придется менять: масштабный блэкаут охватит несколько районов Северной Осетии

Жители нескольких населенных пунктов Северной Осетии во вторник, 23 июля, временно останутся без электроснабжения. Об этом сообщили в филиале "Россети Северный Кавказ".

Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free Выключатель в комнате

Отключения продлятся с 09:00 до 17:00. Ограничения затронут Алагир, станицу Архонскую и селения Сунжа, Комгарон и Октябрьское.

В станице Змейская в этот же период света не будет на следующих улицах:

Буракова (дома 2-30, 1-39);

Чапаева (дома 2-30, 1-37);

Садовая (дома 4-26, 1-45);

Гагарина (дома 2-26, 1-25);

Хетагурова (дома 2-14, 1-17);

Комсомольская (дома 8-28, 7-25).