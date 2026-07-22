Жители нескольких населенных пунктов Северной Осетии во вторник, 23 июля, временно останутся без электроснабжения. Об этом сообщили в филиале "Россети Северный Кавказ".
Отключения продлятся с 09:00 до 17:00. Ограничения затронут Алагир, станицу Архонскую и селения Сунжа, Комгарон и Октябрьское.
В станице Змейская в этот же период света не будет на следующих улицах:
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.