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Планы на вторник придется менять: масштабный блэкаут охватит несколько районов Северной Осетии

Россия » Юг » Владикавказ

Жители нескольких населенных пунктов Северной Осетии во вторник, 23 июля, временно останутся без электроснабжения. Об этом сообщили в филиале "Россети Северный Кавказ".

Выключатель в комнате
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Выключатель в комнате

Отключения продлятся с 09:00 до 17:00. Ограничения затронут Алагир, станицу Архонскую и селения Сунжа, Комгарон и Октябрьское.

В станице Змейская в этот же период света не будет на следующих улицах:

  • Буракова (дома 2-30, 1-39);
  • Чапаева (дома 2-30, 1-37);
  • Садовая (дома 4-26, 1-45);
  • Гагарина (дома 2-26, 1-25);
  • Хетагурова (дома 2-14, 1-17);
  • Комсомольская (дома 8-28, 7-25).
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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