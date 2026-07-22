В Дорогобужском округе Смоленской области завершили реконструкцию водозабора. Теперь объект обеспечивает стабильный доступ к чистой питьевой воде жителей местных поселков и города.
До этого система работала с перебоями, а качество воды не всегда соответствовало нормам. После обновления оборудования пропускная способность сети выросла, что снизило вероятность аварий и отключений в жилых домах.
|Показатель
|Значение
|Общий объем инвестиций в водоснабжение области (за год)
|Более 150 млн рублей
|Локация основного объекта
|Дорогобужский округ
|Результат работ
|Рост пропускной способности, улучшение качества воды
"Нацпроект "Инфраструктура для жизни" помог улучшить водоснабжение региона", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Смоленской области Василий Анохин.
Для обычного жителя Дорогобужа или сельских окраин округа это означает, что вода в кранах станет чище, а риск остаться без воды в летний период или при пиковых нагрузках снизится. Модернизация затронула базовую потребность людей — доступ к безопасной воде.
Власти региона планируют продолжить обновление водопроводных сетей и насосных станций в других районах области в ближайшие годы.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.