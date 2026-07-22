Терпеть грязную воду больше не придется: Дорогобужский округ навсегда изменил ситуацию с ресурсами

В Дорогобужском округе Смоленской области завершили реконструкцию водозабора. Теперь объект обеспечивает стабильный доступ к чистой питьевой воде жителей местных поселков и города.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Артемка is licensed under общественное достояние Водозабор в Райгородке на Северском Донце

До этого система работала с перебоями, а качество воды не всегда соответствовало нормам. После обновления оборудования пропускная способность сети выросла, что снизило вероятность аварий и отключений в жилых домах.

Показатель Значение Общий объем инвестиций в водоснабжение области (за год) Более 150 млн рублей Локация основного объекта Дорогобужский округ Результат работ Рост пропускной способности, улучшение качества воды

"Нацпроект "Инфраструктура для жизни" помог улучшить водоснабжение региона", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Смоленской области Василий Анохин.

Для обычного жителя Дорогобужа или сельских окраин округа это означает, что вода в кранах станет чище, а риск остаться без воды в летний период или при пиковых нагрузках снизится. Модернизация затронула базовую потребность людей — доступ к безопасной воде.

Власти региона планируют продолжить обновление водопроводных сетей и насосных станций в других районах области в ближайшие годы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова