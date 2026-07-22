Многие жители Карелии упускают огромную выгоду: бесплатная помощь для восстановления стала доступнее

В Петрозаводске на базе комплексного центра социального обслуживания работает пункт проката технических средств реабилитации (TSR). Ежемесячно сюда обращаются до 250 человек, чтобы получить оборудование для восстановления здоровья и облегчения быта.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephen B Calvert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Инвалидная коляска

Многие жители Карелии не знают, что воспользоваться услугами пункта можно бесплатно. В ассортименте проката представлены средства, которые помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться и обслуживать себя в повседневной жизни.

Показатель Значение Средний поток посетителей До 250 обращений в месяц Стоимость услуг Бесплатно Место размещения Комплексный центр соцобслуживания (Петрозаводск)