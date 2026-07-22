Многие жители Карелии упускают огромную выгоду: бесплатная помощь для восстановления стала доступнее

В Петрозаводске на базе комплексного центра социального обслуживания работает пункт проката технических средств реабилитации (TSR). Ежемесячно сюда обращаются до 250 человек, чтобы получить оборудование для восстановления здоровья и облегчения быта.
Многие жители Карелии не знают, что воспользоваться услугами пункта можно бесплатно. В ассортименте проката представлены средства, которые помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться и обслуживать себя в повседневной жизни.
|Показатель
|Значение
|Средний поток посетителей
|До 250 обращений в месяц
|Стоимость услуг
|Бесплатно
|Место размещения
|Комплексный центр соцобслуживания (Петрозаводск)
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.