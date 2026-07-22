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Почти семьдесят лет ждали этого дня: Репьёвская школа прошла через трансформацию, изменившую всё

Россия » Поволжье » Ульяновск

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских осмотрел две школы в Новоспасском районе — Красносельскую и Репьёвскую, которые вернулись в строй после капитального ремонта. В Репьёвской школе масштабные работы провели впервые с момента постройки здания в 1956 году.

Современное здание школы или детского сада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современное здание школы или детского сада

"В Новоспасском районе сдали две школы после капремонта. Пообщался с родителями учеников, дети ждут начала учебного года, чтобы пойти в обновленные классы. Всего в этом году обновляем 41 школу по области", — сообщил Алексей Русских.

Что изменилось в школах

В обоих учебных заведениях строители полностью заменили кровлю, полы и потолки. В Красносельской школе обновили входные группы и лестницы, переложили инженерные сети: отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию. В Репьёвской школе дополнительно укрепили фундамент, цоколь и отмостку здания, установили новые окна и смонтировали систему пожаротушения.

Помимо строительных работ, школы переоборудовали под современные образовательные стандарты. В классах появилась интерактивная техника и новая мебель. Особое внимание уделили профильным мастерским по швейному делу — их оснастили профессиональным оборудованием. Также обновили пищеблоки, зоны отдыха во входных группах и спортивные комплексы.

Объект / Показатель Статус и объем работ
Школы области 41 объект на ремонте в текущем году
Репьёвская школа Первый капитальный ремонт за 68 лет
ФОК в Кузоватовском районе Готовность объекта — 96%

Также глава региона посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузоватовском районе. Объект готов на 96%. После открытия здесь будут работать секции по плаванию, настольному теннису и игровым видам спорта.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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