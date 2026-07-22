Одиночество стало главным врагом: Липецкая область внедрила систему, которая изменит быт пенсионеров

В Липецкой области стартует проект "Я здесь — я не один". Программой займется фонд "Город будущего", чтобы помочь пожилым людям и малоимущим гражданам выйти из социальной изоляции.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Счастливая семья: молодая пара и пожилые родители за чаепитием

Помощь предложат жителям от 55 лет, а также малоимущим гражданам старше 18 лет. Организаторы хотят создать среду для общения и творчества, чтобы люди, которые годами оставались в тени, нашли новых знакомых и вернулись к активной жизни.

Где и когда пройдут мероприятия

Основная часть проекта будет реализована с 1 июля 2026 года по 28 февраля 2027 года. В этот период в регионе проведут семь творческих фестивалей. Площадками станут Елец и шесть муниципальных районов.

Место проведения Формат активностей Елец, Измалковский, Тербунский, Добровский, Добринский, Задонский и Лев-Толстовский районы Мастер-классы, творческие выступления, танцевальный флешмоб

Организаторы рассчитывают собрать не менее 600 участников из всех 18 муниципальных округов и районов области.

"Проект — это реальная забота о старшем поколении и общая ответственность за тех, кто рядом", — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Для обычного жителя районного центра или села такие мероприятия становятся возможностью сменить привычный домашний быт на общественную активность. Это особенно важно для людей в возрасте, которые часто оказываются заперты в четырех стенах из-за отсутствия досуга в малых населенных пунктах.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова