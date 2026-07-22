В Липецкой области стартует проект "Я здесь — я не один". Программой займется фонд "Город будущего", чтобы помочь пожилым людям и малоимущим гражданам выйти из социальной изоляции.
Помощь предложат жителям от 55 лет, а также малоимущим гражданам старше 18 лет. Организаторы хотят создать среду для общения и творчества, чтобы люди, которые годами оставались в тени, нашли новых знакомых и вернулись к активной жизни.
Основная часть проекта будет реализована с 1 июля 2026 года по 28 февраля 2027 года. В этот период в регионе проведут семь творческих фестивалей. Площадками станут Елец и шесть муниципальных районов.
|Место проведения
|Формат активностей
|Елец, Измалковский, Тербунский, Добровский, Добринский, Задонский и Лев-Толстовский районы
|Мастер-классы, творческие выступления, танцевальный флешмоб
Организаторы рассчитывают собрать не менее 600 участников из всех 18 муниципальных округов и районов области.
"Проект — это реальная забота о старшем поколении и общая ответственность за тех, кто рядом", — отметил губернатор Игорь Артамонов.
Для обычного жителя районного центра или села такие мероприятия становятся возможностью сменить привычный домашний быт на общественную активность. Это особенно важно для людей в возрасте, которые часто оказываются заперты в четырех стенах из-за отсутствия досуга в малых населенных пунктах.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.