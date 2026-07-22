Сначала люди, потом рекорды: решение депутатов из Кирова оставило профессиональный спорт без средств

Депутаты Кировской областной думы выступили против выделения бюджетных средств на поддержку профессионального спорта. Народные избранники считают, что финансовое состояние региона не позволяет содержать профессиональные команды и организовывать крупные турниры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прыжок через планку

Парламентарии настаивают на пересмотре приоритетов расходов в условиях дефицита ресурсов. По их мнению, деньги должны идти на развитие здравоохранения, образования и ремонт инфраструктуры — сферы, которые требуют немедленного внимания.

"Бюджет области не может себе этого позволить", — заявили депутаты в ходе обсуждения вопроса.

Ряд политиков допустил возможность возврата к финансированию спорта, но только после стабилизации экономики региона. Сторонники этой позиции напомнили, что профессиональные атлеты влияют на приток молодежи в спорт и популяризируют физическую культуру.

Основным условием для любого возможного выделения средств депутаты назвали жесткий контроль за расходами и прозрачность распределения денег. В итоге большинство членов думы склонились к консервативному сценарию: сначала социальные обязательства, затем — профессиональный спорт.