Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику
В деревнях станет легче дышать: Северная Осетия обеспечила приток новых кадров в медицину
Обычные тесты обманывали врачей: обнаружены гены, которые ускоряют рост агрессивного рака
Вода стала смертельно опасной: запрет в Пермском крае затронул даже прогулки с собаками
Водители в шоке от новых алгоритмов: нейросети в Подмосковье увидели то, что раньше игнорировали
Планы на вторник придется менять: масштабный блэкаут охватит несколько районов Северной Осетии
Терпеть грязную воду больше не придется: Дорогобужский округ навсегда изменил ситуацию с ресурсами
Смертельная опасность под видом мигрени: когда игнорирование боли приводит к непоправимым последствиям
Многие жители Карелии упускают огромную выгоду: бесплатная помощь для восстановления стала доступнее

Сначала люди, потом рекорды: решение депутатов из Кирова оставило профессиональный спорт без средств

Россия » Поволжье » Киров

Депутаты Кировской областной думы выступили против выделения бюджетных средств на поддержку профессионального спорта. Народные избранники считают, что финансовое состояние региона не позволяет содержать профессиональные команды и организовывать крупные турниры.

Прыжок через планку
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Прыжок через планку

Парламентарии настаивают на пересмотре приоритетов расходов в условиях дефицита ресурсов. По их мнению, деньги должны идти на развитие здравоохранения, образования и ремонт инфраструктуры — сферы, которые требуют немедленного внимания.

"Бюджет области не может себе этого позволить", — заявили депутаты в ходе обсуждения вопроса.

Ряд политиков допустил возможность возврата к финансированию спорта, но только после стабилизации экономики региона. Сторонники этой позиции напомнили, что профессиональные атлеты влияют на приток молодежи в спорт и популяризируют физическую культуру.

Основным условием для любого возможного выделения средств депутаты назвали жесткий контроль за расходами и прозрачность распределения денег. В итоге большинство членов думы склонились к консервативному сценарию: сначала социальные обязательства, затем — профессиональный спорт.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Этот шаг Грузии стал полной неожиданностью: российское зерно начали закупать с новой силой
Сырье
Этот шаг Грузии стал полной неожиданностью: российское зерно начали закупать с новой силой
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Сначала люди, потом рекорды: решение депутатов из Кирова оставило профессиональный спорт без средств
Деньги в долг стали роскошью: рынок автокредитов в России зашел в опасную зону стагнации
Творческий бизнес перестал быть просто хобби: реестр в Ростовской области обеспечит рост доходов
Болезни теперь не смогут спрятаться: в Карелии пересмотрели стандарт медицинских осмотров
Никаких учебников и лекций: студенты Республики Коми оказались в условиях реального боя в Вольске
Природа оказалась сильнее бетона: Вологду ждет преображение берега реки Содемы к 2027 году
Коварство тропического отпуска: обычная ошибка в лечении приведет к необратимым процессам
Больше не нужно перерабатывать: смоленские предприятия пересмотрели график для родителей
Горный рельеф едва не стал преградой: в Дагестане завершили стройку исторического уровня
Солнце, таблетки и мифы: почему витамин D оказался не таким простым, как все думали раньше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.