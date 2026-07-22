Творческий бизнес перестал быть просто хобби: реестр в Ростовской области обеспечит рост доходов

Более 440 предпринимателей из Ростовской области вошли в реестр субъектов креативных индустрий. Об этом сообщили на заседании Совета по инвестициям при губернаторе региона.

Фото: NewsInfo.Ru by Ксения Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индивидуальный подбор оттенка

Теперь творческие бизнесмены получат доступ к государственным льготам и мерам поддержки. Список объединил разные по масштабу компании: от крупных агентств до малых студий. В реестр включили специалистов из сферы дизайна, рекламы, медиа, искусства и цифровых технологий.

"Развитие креативных индустрий станет фактором экономического роста и поможет привлечь в регион инвестиции, а также создать новые рабочие места", — отметил губернатор области.

Меры поддержки и обучение

Помимо финансовых преференций, для участников реестра организуют мастер-классы и профильные конференции. Такие мероприятия помогут предпринимателям обновить навыки и наладить прямые связи с государственными структурами.

Для бизнеса вхождение в список означает подтверждение профессионального уровня, так как участники должны соответствовать определенным стандартам качества услуг. Для региона это шанс укрепить позиции Ростова-на-Дону как центра креативных сервисов на юге России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов