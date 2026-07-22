С 1 сентября в Карелии расширят перечень заболеваний, которые врачи будут проверять во время профилактических осмотров.
Глава республики Артур Парфенчиков поручил министру здравоохранения организовать работу так, чтобы пройти диспансеризацию смогло максимальное число жителей. Речь идет о раннем выявлении болезней, которые на начальных стадиях протекают бессимптомно.
Для обычного пациента это означает, что стандартный набор анализов и обследований станет шире. Чем больше показателей проверят в рамках осмотра, тем выше вероятность обнаружить проблему до того, как она начнет влиять на качество жизни или трудоспособность человека.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.