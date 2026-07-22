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Болезни теперь не смогут спрятаться: в Карелии пересмотрели стандарт медицинских осмотров

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

С 1 сентября в Карелии расширят перечень заболеваний, которые врачи будут проверять во время профилактических осмотров.

Мужчина на приеме у врача
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина на приеме у врача

Глава республики Артур Парфенчиков поручил министру здравоохранения организовать работу так, чтобы пройти диспансеризацию смогло максимальное число жителей. Речь идет о раннем выявлении болезней, которые на начальных стадиях протекают бессимптомно.

Для обычного пациента это означает, что стандартный набор анализов и обследований станет шире. Чем больше показателей проверят в рамках осмотра, тем выше вероятность обнаружить проблему до того, как она начнет влиять на качество жизни или трудоспособность человека.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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