В Вологде начали обсуждать проект благоустройства территории у реки Содемы. Пространство стало победителем народного голосования в программе "Формирование комфортной городской среды", работы по его обновлению запланированы на 2027 год.
На встрече архитекторов и активистов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) представили первые проектные гипотезы. Главная идея — сохранить природный облик места, подчеркнуть рельеф берегов и создать городской сад.
Особое внимание архитекторы уделили состоянию самой реки Содемы. Проект предполагает очистку воды от нелегальных стоков, а также приведение в порядок русла и прибрежной зоны.
Для жителей города планируют создать сеть пешеходных дорожек с маршрутом "тропа здоровья". Вдоль пути установят спортивные площадки для тренировок разных групп мышц.
Дополнительно в парке может появиться "лаборатория природы". Там посетители смогут изучить историю реки, наблюдать за сменой сезонов и узнать об обитателях местных водоемов и лесов.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.