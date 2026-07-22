Природа оказалась сильнее бетона: Вологду ждет преображение берега реки Содемы к 2027 году

В Вологде начали обсуждать проект благоустройства территории у реки Содемы. Пространство стало победителем народного голосования в программе "Формирование комфортной городской среды", работы по его обновлению запланированы на 2027 год.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Экскаватор и габионы на берегу реки

На встрече архитекторов и активистов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) представили первые проектные гипотезы. Главная идея — сохранить природный облик места, подчеркнуть рельеф берегов и создать городской сад.

Особое внимание архитекторы уделили состоянию самой реки Содемы. Проект предполагает очистку воды от нелегальных стоков, а также приведение в порядок русла и прибрежной зоны.

Для жителей города планируют создать сеть пешеходных дорожек с маршрутом "тропа здоровья". Вдоль пути установят спортивные площадки для тренировок разных групп мышц.

Дополнительно в парке может появиться "лаборатория природы". Там посетители смогут изучить историю реки, наблюдать за сменой сезонов и узнать об обитателях местных водоемов и лесов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова