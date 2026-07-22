В Дагестане запустили Новолакскую ветроэлектростанцию — крупнейший объект такого типа в России. Станция расположилась на территории Кумторкалинского и Новолакского районов. Мощность ВЭС составляет 300 МВт, что позволит снабжать током около 240 тысяч домохозяйств.
Объект строили в два этапа, чтобы упростить доставку материалов и монтаж оборудования в сложных природных условиях горного региона. Сначала установили 61 ветрогенератор мощностью 152,5 МВт, затем добавили еще 59 установок на 147,5 МВт.
|Показатель
|Значение
|Общая мощность
|300 МВт
|Количество ветроустановок
|120 единиц
|Охват потребителей
|~ 240 тысяч домов
Запуск станции означает переход региона к более стабильному и экологичному энергоснабжению. Для жителей республики это шанс снизить зависимость от перебоев в электросетях, а для экономики — развитие новой технологичной отрасли.
Врио Главы Дагестана Фёдор Щукин поблагодарил команду "Росатома", инженеров и строителей за работу. По итогам реализации проекта ряд руководителей получили государственные награды республики.
"Хочу вырать благодарность государственной корпорации "Росатом", руководству АО "Росатом Возобновляемая энергия", всем проектировщикам, строителям, инженерам, энергетикам и специалистам, благодаря профессионализму которых этот проект был успешно реализован", — сообщил руководитель региона Фёдор Щукин.
"Сегодня у нас праздник — торжественный день. Это результат трёх непростых лет", — отметил гендиректор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров.
Всего государственная корпорация "Росатом" ввела в эксплуатацию более 1,3 ГВт ветроэнергетических мощностей. Сейчас на юге России работают 10 таких станций.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.