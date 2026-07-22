Горный рельеф едва не стал преградой: в Дагестане завершили стройку исторического уровня

В Дагестане запустили Новолакскую ветроэлектростанцию — крупнейший объект такого типа в России. Станция расположилась на территории Кумторкалинского и Новолакского районов. Мощность ВЭС составляет 300 МВт, что позволит снабжать током около 240 тысяч домохозяйств.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles Cook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветрогенератор

Объект строили в два этапа, чтобы упростить доставку материалов и монтаж оборудования в сложных природных условиях горного региона. Сначала установили 61 ветрогенератор мощностью 152,5 МВт, затем добавили еще 59 установок на 147,5 МВт.

Технические параметры станции

Показатель Значение Общая мощность 300 МВт Количество ветроустановок 120 единиц Охват потребителей ~ 240 тысяч домов

Запуск станции означает переход региона к более стабильному и экологичному энергоснабжению. Для жителей республики это шанс снизить зависимость от перебоев в электросетях, а для экономики — развитие новой технологичной отрасли.

Награды участникам проекта

Врио Главы Дагестана Фёдор Щукин поблагодарил команду "Росатома", инженеров и строителей за работу. По итогам реализации проекта ряд руководителей получили государственные награды республики.

"Хочу вырать благодарность государственной корпорации "Росатом", руководству АО "Росатом Возобновляемая энергия", всем проектировщикам, строителям, инженерам, энергетикам и специалистам, благодаря профессионализму которых этот проект был успешно реализован", — сообщил руководитель региона Фёдор Щукин.

Гендиректор "Росатома" Григорий Назаров получил Орден Почета Республики Дагестан III степени.

Заместитель гендиректора Азрет Байчоров отмечен медалью "За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан".

Почетную грамоту республики вручили заместителю министра энергетики и тарифов региона Раджабу Набиеву.

"Сегодня у нас праздник — торжественный день. Это результат трёх непростых лет", — отметил гендиректор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров.

Всего государственная корпорация "Росатом" ввела в эксплуатацию более 1,3 ГВт ветроэнергетических мощностей. Сейчас на юге России работают 10 таких станций.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов