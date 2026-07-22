Никаких учебников и лекций: студенты Республики Коми оказались в условиях реального боя в Вольске

Курсанты Военного учебного центра при Ухтинском государственном техническом университете проходят учебный сбор на базе Вольского военного института материального обеспечения. 90 студентов Республики Коми в полевых условиях закрепляют навыки эксплуатации военной техники и исполнения должностных обязанностей.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российский военный

Сбор проходит в лагерно-полевых условиях. Курсанты размещены в блочно-модульном городке с казарменными и бытовыми помещениями. Ежедневный распорядок подчинен уставу: суточные наряды, занятия по физической и общевоенной подготовке, отработка нормативов.

Практика на реальной технике

Основной акцент — работа с материальным обеспечением. Студенты изучают устройство и эксплуатацию полевых магистральных трубопроводов, моторасосных установок для перекачки горючего и смазочных материалов, осваивают работу складов горючего. По словам руководства центра, такие навыки невозможно полностью отработать в аудиториях — нужны реальные условия и настоящая техника.

В программе ближайших дней — учебные стрельбы из стрелкового оружия, подъем по тревоге, выход в район сосредоточения и выполнение задач в различных видах боя.

Единственный в республике

Военный учебный центр при УГТУ — единственная структура такого рода в Республике Коми. Срок обучения составляет два года. Курсанты параллельно получают гражданскую высшую специальность и военно-учетную, не прерывая основную учебу в университете.

После завершения сборов ожидают итоговая аттестация и сдача экзаменов. Успешное прохождение сбора — обязательное условию для получения офицерского звания запаса вместе с дипломом об высшем образовании.