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Никаких учебников и лекций: студенты Республики Коми оказались в условиях реального боя в Вольске

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Курсанты Военного учебного центра при Ухтинском государственном техническом университете проходят учебный сбор на базе Вольского военного института материального обеспечения. 90 студентов Республики Коми в полевых условиях закрепляют навыки эксплуатации военной техники и исполнения должностных обязанностей.

Российский военный
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российский военный

Сбор проходит в лагерно-полевых условиях. Курсанты размещены в блочно-модульном городке с казарменными и бытовыми помещениями. Ежедневный распорядок подчинен уставу: суточные наряды, занятия по физической и общевоенной подготовке, отработка нормативов.

Практика на реальной технике

Основной акцент — работа с материальным обеспечением. Студенты изучают устройство и эксплуатацию полевых магистральных трубопроводов, моторасосных установок для перекачки горючего и смазочных материалов, осваивают работу складов горючего. По словам руководства центра, такие навыки невозможно полностью отработать в аудиториях — нужны реальные условия и настоящая техника.

В программе ближайших дней — учебные стрельбы из стрелкового оружия, подъем по тревоге, выход в район сосредоточения и выполнение задач в различных видах боя.

Единственный в республике

Военный учебный центр при УГТУ — единственная структура такого рода в Республике Коми. Срок обучения составляет два года. Курсанты параллельно получают гражданскую высшую специальность и военно-учетную, не прерывая основную учебу в университете.

После завершения сборов ожидают итоговая аттестация и сдача экзаменов. Успешное прохождение сбора — обязательное условию для получения офицерского звания запаса вместе с дипломом об высшем образовании.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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