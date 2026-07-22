Границы больше не сдерживают: ульяновское предприятие нарастило экспортные поставки в пять раз

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Репьевский крупозавод в Новоспасском районе, чтобы оценить производственные мощности и обсудить экспортные планы предприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Bacara Coffee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зеленое зерно

За шесть лет завод увеличил выпуск продукции почти в пять раз. Сейчас предприятие производит перловую, пшеничную и ячневую крупы, горох и гранулированные комбикорма для скота и птицы. Готовая продукция уходит на внутренний рынок, а также в Беларусь и Израиль.

Показатель Значение Общий объем инвестиций (за 6 лет) 55,2 млн рублей Стоимость линии комбикормов 23,1 млн рублей Объем переработки зерна (по итогам 2025 г.) 28 394 тонны Объем реализации продукции (по итогам 2025 г.) 29 099 тонн

Глава региона совместно с министром агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Алексеем Леушкиным осмотрел цеха. Генеральный директор завода Константин Захаров показал новую линию по производству комбикормов. Логистику предприятия усилили в 2024 году: на территории запустили собственную железнодорожную ветку, что ускорило отгрузку товаров.

"Одна из приоритетных задач — обеспечение продбезопасности. Репьевский крупозавод — один из ключевых производителей продукции в регионе. Обсудили с руководством развитие предприятия и расширение экспортных поставок", — сказал Алексей Русских.

Текущие показатели реализации стали абсолютным рекордом завода за постсоветский период. Сейчас компания планирует выходить на новые рынки дружественных стран в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В этот же день в Новоспасском районе на полях хозяйства Владимира Евстифеева губернатор дал старт уборочной кампании 2026 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов