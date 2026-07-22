Границы больше не сдерживают: ульяновское предприятие нарастило экспортные поставки в пять раз

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Репьевский крупозавод в Новоспасском районе, чтобы оценить производственные мощности и обсудить экспортные планы предприятия.
За шесть лет завод увеличил выпуск продукции почти в пять раз. Сейчас предприятие производит перловую, пшеничную и ячневую крупы, горох и гранулированные комбикорма для скота и птицы. Готовая продукция уходит на внутренний рынок, а также в Беларусь и Израиль.
|Показатель
|Значение
|Общий объем инвестиций (за 6 лет)
|55,2 млн рублей
|Стоимость линии комбикормов
|23,1 млн рублей
|Объем переработки зерна (по итогам 2025 г.)
|28 394 тонны
|Объем реализации продукции (по итогам 2025 г.)
|29 099 тонн
Глава региона совместно с министром агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Алексеем Леушкиным осмотрел цеха. Генеральный директор завода Константин Захаров показал новую линию по производству комбикормов. Логистику предприятия усилили в 2024 году: на территории запустили собственную железнодорожную ветку, что ускорило отгрузку товаров.
"Одна из приоритетных задач — обеспечение продбезопасности. Репьевский крупозавод — один из ключевых производителей продукции в регионе. Обсудили с руководством развитие предприятия и расширение экспортных поставок", — сказал Алексей Русских.
Текущие показатели реализации стали абсолютным рекордом завода за постсоветский период. Сейчас компания планирует выходить на новые рынки дружественных стран в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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