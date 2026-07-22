Секунды решают исход трагедии: в Северной Осетии испытали систему экстренного реагирования

В Северной Осетии спасатели проверили работу подвижного пункта управления в условиях условной чрезвычайной ситуации. В зоне происшествия развернули полевой лагерь с оборудованием для оперативного реагирования и жизнеобеспечения личного состава.
Врио начальника ГУ МЧС по РСО-А Сергей Веретенников проверил работу ключевых узлов системы. Специалисты протестировали мобильную связь, управление беспилотниками и выездной пресс-центр. Также проверили готовность поста радиационно-химического наблюдения и пункта медико-психологической помощи.
|Проверенный элемент
|Назначение
|Мобильный узел связи и БАС
|Координация действий и разведка с воздуха
|Пост радиационно-химического наблюдения
|Мониторинг экологической и химической безопасности
|Пункт медико-психологического обеспечения
|Оказание помощи пострадавшим и сотрудникам
Подобные учения позволяют сократить время развертывания штаба в реальной зоне бедствия. Скорость создания системы связи и мониторинга напрямую влияет на безопасность жителей региона и эффективность спасательных операций.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.