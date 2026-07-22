Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезни теперь не смогут спрятаться: в Карелии пересмотрели стандарт медицинских осмотров
Никаких учебников и лекций: студенты Республики Коми оказались в условиях реального боя в Вольске
Природа оказалась сильнее бетона: Вологду ждет преображение берега реки Содемы к 2027 году
Коварство тропического отпуска: обычная ошибка в лечении приведет к необратимым процессам
Больше не нужно перерабатывать: смоленские предприятия пересмотрели график для родителей
Горный рельеф едва не стал преградой: в Дагестане завершили стройку исторического уровня
Солнце, таблетки и мифы: почему витамин D оказался не таким простым, как все думали раньше
Мозг нуждается в правильном топливе: скрытые дефициты лишают нейроны способности восстанавливаться
Границы больше не сдерживают: ульяновское предприятие нарастило экспортные поставки в пять раз

Секунды решают исход трагедии: в Северной Осетии испытали систему экстренного реагирования

Россия » Юг » Владикавказ

В Северной Осетии спасатели проверили работу подвижного пункта управления в условиях условной чрезвычайной ситуации. В зоне происшествия развернули полевой лагерь с оборудованием для оперативного реагирования и жизнеобеспечения личного состава.

Пожарная амуниция МЧС
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожарная амуниция МЧС

Врио начальника ГУ МЧС по РСО-А Сергей Веретенников проверил работу ключевых узлов системы. Специалисты протестировали мобильную связь, управление беспилотниками и выездной пресс-центр. Также проверили готовность поста радиационно-химического наблюдения и пункта медико-психологической помощи.

Проверенный элемент Назначение
Мобильный узел связи и БАС Координация действий и разведка с воздуха
Пост радиационно-химического наблюдения Мониторинг экологической и химической безопасности
Пункт медико-психологического обеспечения Оказание помощи пострадавшим и сотрудникам

Подобные учения позволяют сократить время развертывания штаба в реальной зоне бедствия. Скорость создания системы связи и мониторинга напрямую влияет на безопасность жителей региона и эффективность спасательных операций.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Сначала люди, потом рекорды: решение депутатов из Кирова оставило профессиональный спорт без средств
Деньги в долг стали роскошью: рынок автокредитов в России зашел в опасную зону стагнации
Творческий бизнес перестал быть просто хобби: реестр в Ростовской области обеспечит рост доходов
Болезни теперь не смогут спрятаться: в Карелии пересмотрели стандарт медицинских осмотров
Никаких учебников и лекций: студенты Республики Коми оказались в условиях реального боя в Вольске
Природа оказалась сильнее бетона: Вологду ждет преображение берега реки Содемы к 2027 году
Коварство тропического отпуска: обычная ошибка в лечении приведет к необратимым процессам
Больше не нужно перерабатывать: смоленские предприятия пересмотрели график для родителей
Горный рельеф едва не стал преградой: в Дагестане завершили стройку исторического уровня
Солнце, таблетки и мифы: почему витамин D оказался не таким простым, как все думали раньше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.