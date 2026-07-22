Дороги в Марциальных водах наконец ожили: обновление покрытия изменило логистику всего поселка

В поселке Марциальные воды Республики Карелия отремонтировали несколько участков дорог.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Местные жители обсудили текущее состояние инфраструктуры и планы по развитию территории со спикером Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем в ходе его рабочей поездки.

Для жителей первого российского курорта обновление дорожного покрытия означает более удобный доступ к объектам поселка и улучшение транспортной логистики, что особенно важно для развития местного туризма и повседневного комфорта людей.