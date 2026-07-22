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Дороги в Марциальных водах наконец ожили: обновление покрытия изменило логистику всего поселка

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В поселке Марциальные воды Республики Карелия отремонтировали несколько участков дорог.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Местные жители обсудили текущее состояние инфраструктуры и планы по развитию территории со спикером Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем в ходе его рабочей поездки.

Для жителей первого российского курорта обновление дорожного покрытия означает более удобный доступ к объектам поселка и улучшение транспортной логистики, что особенно важно для развития местного туризма и повседневного комфорта людей.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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