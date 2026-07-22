Сборы в школу стали легче: Северная Осетия направила миллионы на поддержку многодетных родителей

В Северной Осетии направили более 100 миллионов рублей на помощь многодетным малоимущим семьям в подготовке детей к школе. Деньги выделяют на покупку школьной и спортивной формы.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мальчик делает уроки за столом под теплым светом лампы

Поддержку уже получили свыше двух тысяч человек. Выплаты приходят ежегодно одному из родителей за каждого обучающегося ребенка.

"Выплата позволяет частично покрыть расходы на подготовку детей из многодетных семей к началу нового учебного года. Такая работа — одно из приоритетных направлений национального проекта "Семья"", — сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Для получения средств родителям нужно подать заявление в управление социальной защиты населения или обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить выплату?

Помощь предусмотрена для многодетных семей, имеющих статус малоимущих.

Куда обращаться за оформлением?

Необходимо подать заявление в МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова