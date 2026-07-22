В Северной Осетии направили более 100 миллионов рублей на помощь многодетным малоимущим семьям в подготовке детей к школе. Деньги выделяют на покупку школьной и спортивной формы.
Поддержку уже получили свыше двух тысяч человек. Выплаты приходят ежегодно одному из родителей за каждого обучающегося ребенка.
"Выплата позволяет частично покрыть расходы на подготовку детей из многодетных семей к началу нового учебного года. Такая работа — одно из приоритетных направлений национального проекта "Семья"", — сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Для получения средств родителям нужно подать заявление в управление социальной защиты населения или обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).
Помощь предусмотрена для многодетных семей, имеющих статус малоимущих.
Необходимо подать заявление в МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.