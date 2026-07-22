Редкое долголетие в кресле руководителя: тайное голосование в Омске определит главу Счетной палаты области

Наталья Чеченко может остаться руководителем Контрольно-счетной палаты Омской области. Об этом сообщает "СуперОмск".
Решение по кандидатуре аудитора примут 23 июля 2026 года. Голосование пройдет в тайном формате.
Наталья Чеченко возглавляет региональный контрольный орган последние 15 лет. В 2025 году она получила звание "Заслуженный юрист Омской области".
Карьера Чеченко началась в конце 1990-х с работы юристом в коммерческом секторе. Позже она перешла на государственную службу: занимала пост заместителя заведующего регистрационной службой по Омской области в Минюсте РФ, а с 2006 по 2011 год руководила отделом управления и распоряжения землей в главном управлении по земельным ресурсам региона.
|Период
|Должность / Организация
|Конец 1990-х
|Юрист в коммерческих структурах
|2000-е
|Замзаведующего регистрационной службой по Омской области (Минюст РФ)
|2006-2011
|Начальник отдела управления и распоряжения землей ГУ по земельным ресурсам Омской области
|Последние 15 лет
|Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.