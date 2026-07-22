Редкое долголетие в кресле руководителя: тайное голосование в Омске определит главу Счетной палаты области

Наталья Чеченко может остаться руководителем Контрольно-счетной палаты Омской области. Об этом сообщает "СуперОмск".

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Решение по кандидатуре аудитора примут 23 июля 2026 года. Голосование пройдет в тайном формате.

Наталья Чеченко возглавляет региональный контрольный орган последние 15 лет. В 2025 году она получила звание "Заслуженный юрист Омской области".

Карьера Чеченко началась в конце 1990-х с работы юристом в коммерческом секторе. Позже она перешла на государственную службу: занимала пост заместителя заведующего регистрационной службой по Омской области в Минюсте РФ, а с 2006 по 2011 год руководила отделом управления и распоряжения землей в главном управлении по земельным ресурсам региона.

В этом материале: Карьерный путь Натальи Чеченко

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