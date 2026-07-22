Раньше заливали сколько угодно: лимит по QR-кодам в Севастополе изменит привычный визит на заправку

В четверг, с 23 июля, заправка автомобилей на АЗС будет проходить по QR-кодам. Для владельцев транспорта установили лимит — до 20 литров в бак.
Чтобы жители могли запитать домашние генераторы, временно разрешили заправку канистр. Однако для этого водитель обязан предъявить оригинал СТС: данные автомобиля в документе должны совпадать с информацией в QR-коде. Разрешено комбинировать заправку — часть топлива залить в бак, а остаток — в емкость.
|Вид топлива
|Лимит без QR-кода
|АИ-100
|40 литров
|ДТ NP
|20 литров
Для тех, кто заправляется пропан-бутаном, действуют жесткие требования к безопасности. Топливо зальют только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации при наличии паспорта на емкость. Неисправные или просроченные баллоны заправлять запрещено.
Владельцы QR-кодов на пропан-бутан могут воспользоваться ими только на одной станции по адресу: Городское шоссе, 15. Здесь лимит составляет до 40 литров.
Проверить, где сейчас есть топливо, можно на онлайн-карте перед выездом на АЗС.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.