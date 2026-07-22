Раньше заливали сколько угодно: лимит по QR-кодам в Севастополе изменит привычный визит на заправку

В четверг, с 23 июля, заправка автомобилей на АЗС будет проходить по QR-кодам. Для владельцев транспорта установили лимит — до 20 литров в бак.

Фото: https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой

Чтобы жители могли запитать домашние генераторы, временно разрешили заправку канистр. Однако для этого водитель обязан предъявить оригинал СТС: данные автомобиля в документе должны совпадать с информацией в QR-коде. Разрешено комбинировать заправку — часть топлива залить в бак, а остаток — в емкость.

Вид топлива Лимит без QR-кода АИ-100 40 литров ДТ NP 20 литров

Для тех, кто заправляется пропан-бутаном, действуют жесткие требования к безопасности. Топливо зальют только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации при наличии паспорта на емкость. Неисправные или просроченные баллоны заправлять запрещено.

Владельцы QR-кодов на пропан-бутан могут воспользоваться ими только на одной станции по адресу: Городское шоссе, 15. Здесь лимит составляет до 40 литров.

Проверить, где сейчас есть топливо, можно на онлайн-карте перед выездом на АЗС.