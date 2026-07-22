Здесь растет золото полей: фестиваль хмелеводства в Чувашии вывел аграрный сектор на новый уровень

В Чувашии проходит профильный фестиваль хмелеводства. Мероприятие призвано закрепить статус республики как главного центра отрасли в стране и определить пути роста производства

Фото: Own work by Huhulenik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хмель

"Мы бережно сохраняем многовековые традиции, но при этом уверенно смотрим вперёд, развивая отрасль на основе современных технологий, науки и партнёрства. Уверен, что фестиваль станет площадкой для решений, способных дать новый импульс развитию отечественного хмелеводства", — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев.

Программа и задачи

Организаторы разделили фестиваль на два тематических блока. В первой части участники обсудят план развития сферы хмелеводства в регионе и способы наращивания производственных мощностей.

Второй блок посвятили науке и технологиям. В центре внимания оказались вопросы импортозамещения, господдержка производителей, биотехнологии и обучение кадров.

Блок программы Ключевые темы Производственный План развития отрасли, увеличение мощностей Научно-технологический Импортозамещение, биотехнологии, господдержка

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