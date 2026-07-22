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Здесь растет золото полей: фестиваль хмелеводства в Чувашии вывел аграрный сектор на новый уровень

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чувашии проходит профильный фестиваль хмелеводства. Мероприятие призвано закрепить статус республики как главного центра отрасли в стране и определить пути роста производства

Хмель
Фото: Own work by Huhulenik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хмель

"Мы бережно сохраняем многовековые традиции, но при этом уверенно смотрим вперёд, развивая отрасль на основе современных технологий, науки и партнёрства. Уверен, что фестиваль станет площадкой для решений, способных дать новый импульс развитию отечественного хмелеводства", — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев.

Программа и задачи

Организаторы разделили фестиваль на два тематических блока. В первой части участники обсудят план развития сферы хмелеводства в регионе и способы наращивания производственных мощностей.

Второй блок посвятили науке и технологиям. В центре внимания оказались вопросы импортозамещения, господдержка производителей, биотехнологии и обучение кадров.

Блок программы Ключевые темы
Производственный План развития отрасли, увеличение мощностей
Научно-технологический Импортозамещение, биотехнологии, господдержка

Развитие агропромышленного комплекса остается приоритетом для республики. Ранее в Янтиковском округе собрались две тысячи молодых сельских жителей, чтобы обсудить привлечение специалистов на село и перспективы работы в АПК.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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