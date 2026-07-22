В акваторию Куршского залива выпустили 655 191 мальком сига. Зарыбление провели 21 июля специалисты "Балтберегозащиты" вместе с представителями Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства и компании "Полекс-Аква".
Выпуск рыбы стал компенсацией за ущерб биоресурсам, который возник при создании территории на острове Октябрьском. Для строительства калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года там намыли и консолидировали грунты площадью 12,8 гектара.
Этот этап стал третьим крупным проектом в рамках программы восстановления. Ранее "Балтберегозащита" заключила контракт с ООО "Полекс-Аква" на сумму 56 млн рублей для искусственного воспроизводства водных ресурсов.
|Показатель
|Значение
|Количество мальков сига
|655 191 шт.
|Стоимость контракта на зарыбление
|56 млн рублей
|Площадь намыва грунта (о. Октябрьский)
|12,8 га
Регулярный выпуск мальков в Куршский залив помогает поддерживать численность популяции сига и сохранять биоразнообразие региона. Для местных рыбаков и жителей побережья это означает попытку вернуть естественный баланс экосистемы, нарушенный масштабным строительством.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.