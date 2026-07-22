Росрыболовство и Балтберегозащита провели зарыбление Куршского залива в Калининградской области

В акваторию Куршского залива выпустили 655 191 мальком сига. Зарыбление провели 21 июля специалисты "Балтберегозащиты" вместе с представителями Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства и компании "Полекс-Аква".

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Природа Калининградской области, Куршская коса

Выпуск рыбы стал компенсацией за ущерб биоресурсам, который возник при создании территории на острове Октябрьском. Для строительства калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года там намыли и консолидировали грунты площадью 12,8 гектара.

Этот этап стал третьим крупным проектом в рамках программы восстановления. Ранее "Балтберегозащита" заключила контракт с ООО "Полекс-Аква" на сумму 56 млн рублей для искусственного воспроизводства водных ресурсов.

Показатель Значение Количество мальков сига 655 191 шт. Стоимость контракта на зарыбление 56 млн рублей Площадь намыва грунта (о. Октябрьский) 12,8 га

Регулярный выпуск мальков в Куршский залив помогает поддерживать численность популяции сига и сохранять биоразнообразие региона. Для местных рыбаков и жителей побережья это означает попытку вернуть естественный баланс экосистемы, нарушенный масштабным строительством.