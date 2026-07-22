С 15 по 27 августа на Большом Обуховском мосту ограничат движение транспорта из-за ремонта асфальта. Рабочие будут устранять колейность покрытия по всей ширине полотна.
Пропускная способность Вантового моста снизится. Подрядчик АО "Буер" будет поочередно перекрывать по две полосы на внешнем и внутреннем кольцах КАД одновременно. На открытых участках скорость движения ограничат до 50 км/ч.
"Подрядчик будет поочерёдно перекрывать по две полосы на внешнем и внутреннем кольцах КАД одновременно", — сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.
Ремонт организовали круглосуточно в две смены. Для безопасности водителей установят водоналивные барьеры, временные знаки и световые сигналы. Актуальную информацию о перекрытиях будут выводить на табло автоматизированной системы управления КАД. Сроки работ могут измениться из-за погоды.
Параллельно с работами на мосту ограничения коснутся и участка в районе развязки с Московским шоссе (65-й километр внутреннего кольца). Там до 25 августа меняют деформационные швы. Работы ведут круглосуточно в три смены по следующему графику:
|Период
|Перекрываемые полосы
|С 23 июля по 9 августа
|полоса безопасности, переходно-скоростная, первая и вторая полосы
|С 10 по 25 августа
|третья и четвёртая полосы
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.