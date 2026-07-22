ВРИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил выплаты в Валуйском округе

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев провел рабочую поездку в Валуйский округ. Главная тема встречи с активом муниципалитета — безопасность жителей приграничья, выплаты по поврежденному имуществу и доступность скорой помощи.

Фото: Pravda.Ru by Марина Ивановская is licensed under All Rights Reserved Губернатор белгородской области Александр Шуваев

Безопасность: цифры и ответные меры

По словам главы региона, только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч атак беспилотников на территорию области. В неполном июле — почти 11 тысяч. Интенсивность ударов растет, но меняется и система защиты.

По сообщению губернатора, стоимость одного из типов дронов-перехватчиков удалось снизить в 10 раз. На те же средства теперь можно закупить в разы больше средств поражения. Плотность ПВО наращивается, взаимодействие с Минобороной России ведется ежедневно. Усиливаются отряды "БАРС-Белгород" и "Орлан".

Показатель Значение Атак БПЛА за прошлый месяц свыше 7,5 тыс. Атак БПЛА за неполный июль почти 11 тыс. Снижение стоимости дрона-перехватчика в 10 раз

"Прирост интенсивности применения БПЛА противника — объективный вызов, на который система ПВО отвечает не только количеством, но и качеством: удешевление перехватчиков в порядок меняет экономику воздушной обороны. Ежедневная координация с Минобороной и наращивание народных отрядов — это переход от реактивной модели к системной", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Компенсации за автомобили: запущен новый фонд

Вопрос выплат за поврежденные автомобили решается через созданный за счет средств крупного социально ответственного бизнеса фонд. На сегодняшний день компенсации перечислены по 38 машинам на общую сумму около 5 миллионов рублей. Работа по актуализации списков по всем муниципалитетам продолжается.

Скорная помощь: 105 новых машин на 2026-2027 годы

Автопарк скорой помощи в приграничье обновляется системно — машины регулярно попадают под обстрел и выходят из строя. По линии Минпромторга России запрос на поставку 105 новых автомобилей на 2026-2027 годы уже направлен. По мнению губернатора, это серьезное подспорье для бригад, где каждая секунда на счету.