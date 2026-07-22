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Больше никаких слепых зон в лесах: видеоконтроль в Крыму предопределил финал борьбы с огнем

Россия » Юг » Симферополь

В Крыму под видеонаблюдением оказались около 70% лесов. Система охватывает большую часть массивов полуострова, что позволяет спасателям видеть ситуацию в режиме реального времени.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

"Камеры помогают быстро обнаружить задымление, определить точные координаты и рассмотреть даже труднодоступные участки леса", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

Техника позволяет заметить огонь на ранней стадии. Быстрая реакция экстренных служб сокращает риск распространения пламени и помогает избежать масштабных лесных пожаров, которые в засушливый период могут уничтожить гектары растительности и угрожать населенным пунктам.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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