Больше никаких слепых зон в лесах: видеоконтроль в Крыму предопределил финал борьбы с огнем

В Крыму под видеонаблюдением оказались около 70% лесов. Система охватывает большую часть массивов полуострова, что позволяет спасателям видеть ситуацию в режиме реального времени.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

"Камеры помогают быстро обнаружить задымление, определить точные координаты и рассмотреть даже труднодоступные участки леса", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

Техника позволяет заметить огонь на ранней стадии. Быстрая реакция экстренных служб сокращает риск распространения пламени и помогает избежать масштабных лесных пожаров, которые в засушливый период могут уничтожить гектары растительности и угрожать населенным пунктам.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова