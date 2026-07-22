В Крыму под видеонаблюдением оказались около 70% лесов. Система охватывает большую часть массивов полуострова, что позволяет спасателям видеть ситуацию в режиме реального времени.
"Камеры помогают быстро обнаружить задымление, определить точные координаты и рассмотреть даже труднодоступные участки леса", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.
Техника позволяет заметить огонь на ранней стадии. Быстрая реакция экстренных служб сокращает риск распространения пламени и помогает избежать масштабных лесных пожаров, которые в засушливый период могут уничтожить гектары растительности и угрожать населенным пунктам.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.