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Погода ударила по графику сева: аграрии Брянской области изменили дату начала массовой жатвы

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области началась массовая уборка зерновых культур и рапса. Из-за холодной весны сроки сева сдвинулись на две недели, что автоматически отодвинуло и дату начала жатвы.

Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

Погодные аномалии в начале года не стали критическими. Аграрии отмечают, что видовая урожайность зерновых сейчас выше, чем была в прошлом сезоне. Если погода останется стабильной, регион соберет объем продукции не меньше прошлогоднего.

Культура Площадь уборки, га
Зерновые около 200 тысяч
Рапс около 120 тысяч

Параллельно фермеры готовятся к сбору картофеля. В хозяйстве Свистунова, которое работает в Стародубском и Почепском районах, посевные площади увеличили до 575 гектаров. Сейчас ранний сорт "Коломбо" дает около 300 центнеров с гектара, но к моменту массового сбора этот показатель может вырасти до 600 центнеров.

Чтобы техника не простаивала в поле, правительство области вместе с аграриями решает вопросы с поставками горюче-смазочных материалов. Это позволяет избежать сбоев в графике работ.

"Состояние посевов позволяет рассчитывать на достойный результат", — сообщили специалисты регионального агропромышленного комплекса.

Что это значит для жителей и экономики

Стабильный урожай в Брянской области напрямую влияет на продовольственную безопасность региона и доходы сельских жителей. Для работников хозяйств в Стародубском и Почепском районах расширение площадей под картофель означает сохранение рабочих мест и потенциал роста прибыли фермерских хозяйств.

Кроме того, поддержку местного бизнеса усиливают финансовые инструменты. В этом году 13 сельхозпроизводителей получили гранты на общую сумму 93,9 миллиона рублей по объединенной программе поддержки семейных ферм и "Агростартапу".

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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