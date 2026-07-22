Леса полуострова в опасности: новый алгоритм наблюдения изменил правила борьбы со стихией в Крыму

В Крыму для поиска лесных пожаров объединили данные со спутников, видеокамер и обходы наземных патрулей. Скорость обнаружения огня определяет, сколько техники и людей придется задействовать для тушения,

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"Главный залог пожаротушения — это раннее обнаружение. Если мы на ранней стадии смогли обнаружить лесной пожар, то нам потребуется меньше сил и средств на его тушение", — пояснил заместитель начальника управления охраны и защиты леса от пожаров министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Денис Калашников.

Спасатели ежедневно отслеживают термоточки через специальную программу. Получив сигнал, оперативная группа сразу выезжает в указанную точку. Если масштаб возгорания оказывается значительным, к ликвидации привлекают дополнительные расчеты.

Каждый день в регионе фиксируют от пяти до десяти возможных очагов огня. Часть из них затухает самостоятельно или ликвидируется местными жителями еще до приезда профессиональных служб.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова