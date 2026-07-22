В Крыму для поиска лесных пожаров объединили данные со спутников, видеокамер и обходы наземных патрулей. Скорость обнаружения огня определяет, сколько техники и людей придется задействовать для тушения,
"Главный залог пожаротушения — это раннее обнаружение. Если мы на ранней стадии смогли обнаружить лесной пожар, то нам потребуется меньше сил и средств на его тушение", — пояснил заместитель начальника управления охраны и защиты леса от пожаров министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Денис Калашников.
Спасатели ежедневно отслеживают термоточки через специальную программу. Получив сигнал, оперативная группа сразу выезжает в указанную точку. Если масштаб возгорания оказывается значительным, к ликвидации привлекают дополнительные расчеты.
Каждый день в регионе фиксируют от пяти до десяти возможных очагов огня. Часть из них затухает самостоятельно или ликвидируется местными жителями еще до приезда профессиональных служб.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.