Там, где молчат учебники: фронтовые письма в Ленобласти раскрыли истинную цену солдатского долга

В здании Правительства Ленинградской области открыли фотографическую выставку "Лица Победы. Связь поколений". Экспозиция собрала личные вещи, фронтовые письма и архивные снимки участников Великой Отечественной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex book, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Письма с фронта 1

Материалы для выставки передали семьи ветеранов из частных архивов. В залах представили документы и предметы быта солдат, которые помогают восстановить повседневную картину жизни на фронте и в тылу.

"Можно долго читать о мужестве, долге и стойкости, но иногда достаточно просто посмотреть нашим защитникам в глаза. Эта выставка и есть попытка передать эту связь поколений", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области.