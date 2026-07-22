Там, где молчат учебники: фронтовые письма в Ленобласти раскрыли истинную цену солдатского долга

В здании Правительства Ленинградской области открыли фотографическую выставку "Лица Победы. Связь поколений". Экспозиция собрала личные вещи, фронтовые письма и архивные снимки участников Великой Отечественной войны.
Материалы для выставки передали семьи ветеранов из частных архивов. В залах представили документы и предметы быта солдат, которые помогают восстановить повседневную картину жизни на фронте и в тылу.
"Можно долго читать о мужестве, долге и стойкости, но иногда достаточно просто посмотреть нашим защитникам в глаза. Эта выставка и есть попытка передать эту связь поколений", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области.
|Параметр
|Информация
|Место проведения
|Зал экспозиций (1 этаж) здания Правительства ЛО
|Срок работы
|До конца сентября
|Часы посещения
|Ежедневно с 10:00 до 18:00
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