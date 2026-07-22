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Там, где молчат учебники: фронтовые письма в Ленобласти раскрыли истинную цену солдатского долга

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В здании Правительства Ленинградской области открыли фотографическую выставку "Лица Победы. Связь поколений". Экспозиция собрала личные вещи, фронтовые письма и архивные снимки участников Великой Отечественной войны.

Письма с фронта 1
Фото: commons.wikimedia.org by Alex book, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Письма с фронта 1

Материалы для выставки передали семьи ветеранов из частных архивов. В залах представили документы и предметы быта солдат, которые помогают восстановить повседневную картину жизни на фронте и в тылу.

"Можно долго читать о мужестве, долге и стойкости, но иногда достаточно просто посмотреть нашим защитникам в глаза. Эта выставка и есть попытка передать эту связь поколений", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области.

Параметр Информация
Место проведения Зал экспозиций (1 этаж) здания Правительства ЛО
Срок работы До конца сентября
Часы посещения Ежедневно с 10:00 до 18:00
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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